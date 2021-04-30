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Yemek Tarifleri Çilek marmelatı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Çilek marmelatı nasıl yapılır?

Mevsimin gözdesi çileğin kışa da saklanması gerekir. Çilek reçeli yapıldıysa marmelatını da eksik etmemeliyiz. Peki, çilek marmelatı nasıl yapılır? Çilek marmelatı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:51:00 -
Çilek marmelatı nasıl yapılır?

Çilek marmelatı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 kg çilek, 600 gr. Şeker, ½ tane limonun suyu

Çilek marmelatı nasıl yapılır?

Öncelikle çilekleri bol su ile yıkayıp saplarını ayıklayın. Daha sonra çilekleri bir tencereye koyun.

Üstlerini kaplayacak şekilde toz şekeri ekleyin. Ardından tencerenin kapağını kapatıp buzdolabına koyun. Bu şekilde bir gece bekletilmesi gerekir.

Ertesi sabah tencereyi dolaptan alın ve ocağa koyun. Ocakta karıştırarak ve üstlerinde biriken köpüğü alarak pişirmeniz gerekir. Bunun için yaklaşık 20 dakika yeterlidir.

Üstüne yarım limonun suyunu da ilave edin. Tekrar kaynadıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Bir el blenderi yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar çekin ve soğuduktan sonra kavanozlara doldurmalısınız.

Ağzını kapatıp buzdolabında saklamalısınız. Afiyet olsun…

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