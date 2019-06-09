Çilek festivali büyük ilgi gördü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 7’ncisi düzenlenen Mahmudiye Çilek Festivali binlerce insanın katılımı ile yapıldı. Mahmudiye piknik alanını dolduran vatandaşlar hem festivalin keyfini çıkardı hem de piknik yaptı.

Mahmudiye Çilek Festivali’nin 7’ncisi yapıldı. Son yıllarda kaliteli çilek üretimi ile öne çıkan Orhangazi’nin Mahmudiye Mahallesi’nde piknik alanında gerçekleştirilen çilek festivaline AK Parti Bursa milletvekilleri Zafer Işık, Atilla Ödünç, Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik, STK temsilcileri, siyasiler, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı. Bu yılki festivalin sürpriz konuğu ise Bursaspor’da teknik direktörlük yaparken şampiyonluk yaşayan efsane isim Ertuğrul Sağlam oldu.

Mahmudiye piknik alanında renkli görüntülerle birlikte yapılan çilek festivalinde 23 üretici en iyi çilek yarışmasına da katıldı. Festival etkinlikleri devam ederken, çilek yarışmasına katılan üreticilerin ürettikleri çilekler jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Festivalin son bölümünde ise çocuklar için çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi müzik grubu da bir konser verdi.