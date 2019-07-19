Çilek diyarı suya kavuşuyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çilek diyarı olarak bilinen Mahmudiye’ye sulama göleti yapılıyor.

Mahmudiye Mahallesi’nde yapılacak gölet için çalışmalar başladı. Bursa DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak gölet için sondaj çalışmalarının başladığını söyleyen Mahmudiye Muhtarı Veysel Üstün, sosyal medya üzerinden yapılan çalışmaları paylaştı. Üstün, zemin etüdü çalışmalarının başladığını bildirdi.

Üstün, "Geçtiğimiz günlerde Bursa DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Planlama Şube Müdürü Mustafa Gördeli ve beraberindeki heyet Mahmudiye Mahallesi’ndeki tarım arazilerinin sulanmasına yönelik gölet için arazide incelemelerde bulunmuştu. Gölet ile ilgili Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ve Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın da büyük çaba ve emekleri var. İnşallah gölet ile birlikte mahallemizde çilek üretiminin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.