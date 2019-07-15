Çıldır’da sağanak yağış evlerin yıkılmasına sebep oldu

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur köylerde çeşitli zararlara neden oldu.

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Aşağı Canbaz köyünden Çetin Bildik’e ait ev aşırı yağan yağmur yüzünden çöktü. Gece geç saatlerde evin damının çatısız olması ve fazla yağmur yağması ile dayanamayıp çöken odada kimsenin olmaması faciayı önledi.

Konuyla ilgili konuşan Çetin Bildik, "Maddi durumum iyi olmadığından dolayı evlerim çatısız ve kiracı olarak oturuyorum. Fazla yağan yağmur evimize girişi olan odanın üst döşemesinin dayanamaması dolayısı ile çöktü.Bununla birlikte kaldığımız odanın bir kısmında dış duvarı çöktü. Bizler içerideydik. Sesi duyunca korktuk. Ses kesilince baktın ki evimizin bir kısmı çökmüş. Şükür can kaybı yaşamadık. Şimdi yetkilerden destek bekliyorum. 3 çocuk ve ailemle kışın dışarıda kalmak istemiyoruz" dedi.