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Seçim 2019 Sayfası

Çıldır’da Polis Haftası Kutlandı

Polis Teşkilatının 174 üncü kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Çıldır Emniyet teşkilatı tarafından kutlama programı yapıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:36
Çıldır’da Polis Haftası Kutlandı

Polis Teşkilatının 174 üncü kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Çıldır Emniyet teşkilatı tarafından kutlama programı yapıldı.


Çıldır Hükumet konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal maşının okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk koyuldu. Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu´nu ziyaret eden Çıldır Emniyet teşkilatı, şehit polisler için Çıldır Merkez camisinde mevlit okuttu.


Yıllarca Çıldır Emniyetine bekçi olarak hizmet veren emekli bekçi Salih Kılınç´da emniyet tarafından ziyaret edildi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:36
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