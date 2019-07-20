Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi

Türk Kızılay Çıldır Koordinatörlüğü ve Kars Kan Alma Merkezi tarafından Çıldır İlçe Merkezinde gerçekleştirilen kan bağışına yoğun ilgi gördü.

Kars Kan Alma Merkezi ekiplerince gerçekleştirilen kan alma işlemine Çıldır halkı yoğun ilgi göstermesi sonucu 75 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Çıldır Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural " Kars Kan Alma Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz kan bağışı kampanyamızda Çıldır halkı Türk Kızılay´ını yalnız bırakmayarak 75 ünite kanla 225 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacak. Türk Kızılay´ı Çıldır koordinatörlüğünce yürütmüş olduğumuz bu çalışmada bizleri yalnız bırakmayan Çıldır Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu´na kurum amirlerine, ilçemizde görev yürütün kamu personeline yoğun ilgi ve sabırla bekleyen Çıldır halkına teşekkür ederim. Yaklaşık olan altı saat süren kan alma işlemimizde önemli ölçüde kan elde ettik. Çıldır halkı sosyal faaliyetlere olan duyarlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Çıldır adına yaşattıkları bu gurur için Türk Kızılay´ı olarak müteşekkiriz" dedi.