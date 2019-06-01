Çıldır’da huzur ve güven uygulaması

Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, İlçe Emniyet Amiri ile huzur ve güven uygulamasını yerinde inceledi ve uygulama ile ilgili bilgiler aldı.

Aktaş Sınır Kapısı yol ayırımında gerçekleşen huzur ve güven uygulamasında, araç sürücüleri ve yolcularla kısa süreli sohbet eden İmamoğlu, onlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulama hakkındaki fikirlerini aldı.

Görüşmelerle ilgili bir açıklama yapan İmamoğlu, “Vatandaşlarımız bu uygulamalardan son derece memnun. Huzur ve güven uygulamasının, ilçe halkı olarak kendilerine huzur ve güven verdiğini söylüyorlar. Onların da istekleri doğrultusunda, desteklerini de alarak, ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için, bu uygulamalar aralıksız devam edecektir.

Unutulmamalıdır ki, ülkemizin barış ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimizin sayesinde, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Özverili ve gayretli, başarılı uygulamalarından dolayı İlçe Emniyet Amirliği personeline teşekkür ediyor, kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı görevler diliyorum. Bayram tatiline çıkacak olan herkesin trafikte daha dikkatli davranmalarını temenni ediyor. Herkesin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” İfadelerini kullandı.