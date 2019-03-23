Çıldır YBO’da Bahar Bayramı

Çıldır Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokulunda 21 Mart Nevruz Bayramı öğrenciler tarafından coşkuyla kutlandı.

Çıldır Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokuluna ait halı sahada gerçekleşen kutlamalardaki çeşitli oyunlar öğrencilereeğlenceli anlar yaşattı.

Öğenciler arasında halat çekme, çuval yarışı, yoğurtta para bulma gibi bir çok eğlenceli oyunu oynadılar etkinliği düzenleyen, Çıldır Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokulu idari personeli ve öğretmenleri öğrencilerin coşkulu davranışlaından doğan mutluluklarını dile getirdi.

Çıldır Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokulu Müdürü Serhat Dursun "21 Mart Nevruz Bayramını öğrencilerimizle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutluyoruz. Nevruz bayramı dünya üzerinde bir çok ülkede bahar bayramı olarak kutlanmaktadır. Bizim ülkemizde ise bahar bayramının yanı sıra Ergenekon Destanı´nın da bir simgesidir. Ergenekon Destanı´nın, Türk toplum yaşamında yüzyıllarca etkisi olduğu gibi, bugün bile Anadolu´nunda birtakım gelenek ve göreneklerde etkisi görülmektedir. Bugün bizlerde Çıldır Sezgin Yolcu Yatılı Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri olarak coşkulu bir kutlama ile hem Baharın gelişini hemde Ergenekondan çıkışı kutladık. Bu çoşkulu programı hazırlayan öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.