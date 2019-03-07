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Çıldır Kaymakamlığından "Hoşgeldin Bebek" Projesi

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç vatandaşlara katkı olması sebebiyle yenidoğan seti hediye edildi.

07 Mart 2019 Perşembe 08:52
Çıldır Kaymakamlığından "Hoşgeldin Bebek" Projesi

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç vatandaşlara katkı olması sebebiyle yenidoğan seti hediye edildi. Yeni doğan yardımı Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda dosyası bulunan vatandaşlar için yapılacak.


Çıldır Kaymakam Bedirhan İmamoğlu yapmış olduğu açıklamada ” Ünlü bilginimiz Kaşgarlı Mahmut’un dediği gibi ‘Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter’. Her çocuk rızkıyla dünyaya gelir düşüncesi bizlerin bu projeyi yapmasını sağladı. Yeni çocuğu olan ailelerimize biraz olsun katkı sunmak öncelikli hedefimiz. Bu proje ile çocukların rızkıyla dünyaya geldiğini, devletimizin her zaman muhtaç durumda olan ailelerimizin yanında olduğunu bilmeleri amaçlıyoruz”.


Yeni doğan yardımından faydalanan vatandaş ” Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarından uzun zamandır faydalanmaktayım. Şu günlerde mutlu telaşımız arasında vakfımızdan çok anlamlı hediyeler aldık. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:52
  1. doğa

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