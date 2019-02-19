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Çıldır Kaymakamı İmamoğlu’ndan şampiyon kızlara ziyaret

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Ardahan’da düzenlenen Kız Futsal Liginde İl birinciliğini elde Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futsal takımını ziyaret etti.

19 Şubat 2019 Salı 15:12
Çıldır Kaymakamı İmamoğlu’ndan şampiyon kızlara ziyaret

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Ardahan’da düzenlenen Kız Futsal Liginde İl birinciliğini elde Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futsal takımını ziyaret etti.


2018-2019 sezonu Okul Sporları Kız Futsal Ligi çerçevesinde 8-16 Ocak tarihleri arasında Kazım Karabekir Paşa Kapalı Spor salonunda 10 takımın katılımıyla yapılan müsabakalarda İl birinciliğini elde eden Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesinin Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ziyaret ederek tebrik etti.


Kaymakam İmamoğlu, "Çıldır Lisesi Kız Futsal takımımızın il genelinde elde etmiş olduğu birincilik bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Şampiyon kızlarımıza şahsım ve ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaymakam İmamoğlu şampiyon kızlara Çıldır Meryem köylü iş adamı Şerafettin Yıldız tarafından gönderilen spor malzemelerini takdim ederek, Kaymakamlık olarak kendilerine eşofman sözü verdi. Kaymakam İmamoğlu ayrıca şampiyon kızların Erzincan’da yapılacak grup aşaması müsabakalarında dereceye girmeleri halinde kendilerine çeşitli hediyeler vereceğini dile getirerek, Kız Futsal Takımı sporcularına spor malzemesi yardımında bulunan iş adamı Şerafettin Yıldız’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:12
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