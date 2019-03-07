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Çıldır Kaymakamı İmamoğlu’ndan köy ziyaretleri

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 08:52
Çıldır Kaymakamı İmamoğlu’ndan köy ziyaretleri

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kaymakam Bedirhan İmamoğlu´na ziyaretinde kurum amirleri eşlik etti. Kotanlı, Kaşlıkaya, Kuzukaya, Semihaşakir köylerine ziyarette bulunan Kaymakam İmamoğlu’nu muhtarlar ve köy halkı karşıladı.


Sıcak ve samimi yaklaşımlarıyla köylülerin takdirini kazanan Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ihtiyaçların en kısa zamanda giderilmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını söyledi. İmamoğlu köylülerden hiç çekinmeden bizzat kendisini ziyaret edip isteklerini ve sorunlarını paylaşmalarını istedi. Köylülerle geçen keyifli sohbetlerin ardından ziyaret ettiği köylerde incelemede bulunan Kaymakam İmamoğlu, daha sonra köylerden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:52
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