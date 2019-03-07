Çıldır Kaymakamı İmamoğlu’ndan köy ziyaretleri Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bedirhan İmamoğlu´na ziyaretinde kurum amirleri eşlik etti. Kotanlı, Kaşlıkaya, Kuzukaya, Semihaşakir köylerine ziyarette bulunan Kaymakam İmamoğlu’nu muhtarlar ve köy halkı karşıladı.

Sıcak ve samimi yaklaşımlarıyla köylülerin takdirini kazanan Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ihtiyaçların en kısa zamanda giderilmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını söyledi. İmamoğlu köylülerden hiç çekinmeden bizzat kendisini ziyaret edip isteklerini ve sorunlarını paylaşmalarını istedi. Köylülerle geçen keyifli sohbetlerin ardından ziyaret ettiği köylerde incelemede bulunan Kaymakam İmamoğlu, daha sonra köylerden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.