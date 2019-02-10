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Cumhuriyet, faşist savcı Soyer'i mağdur ilan etti

Geçtiğimiz günlerde, ‘Büyük çarpıtma’ manşetiyle 12 Eylül darbesinin faşist savcısı Nurettin Soyer’in avukatlığına soyunan Cumhuriyet gazetesi, Soyer savunuculuğuna tam gaz devam ediyor.

10 Şubat 2019 Pazar 11:43
Cumhuriyet, faşist savcı Soyer'i mağdur ilan etti

yeniakit.com.tr 

Her fırsatta 12 Eylül mağduru olduğunu dillendiren Cumhuriyet gazetesi, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in faşist uygulamaları ile hatırlanan savcı babası Nurettin Soyer’i cilalamaya devam ediyor. FETÖ’cülük ve Atatürkçülük arasında sıkışan ve geçtiğimiz günlerde ‘Büyük Çarpıtma’ manşetiyle 12 Eylül döneminin işkenceci savcısı Soyer hakkında son günlerde medyada çıkan bilgi ve belgelerin gerçek olmadığını savunan Cumhuriyet, cilalamama operasyonunu ileri bir boyuta taşıdı.

Faşisti ‘mağdur’ yaptı

Bugün, ‘Nurettin Soyer anlatıyor’ başlıklı bir haber yayınlayan Cumhuriyet, 12 Eylül döneminde yüzlerce kişinin işkencelerden geçirilmesine neden olan ve MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş için ölüm emri veren Nurettin Soyer’i ‘mağdur’ ilan etti. İşkenceci savcının faşist uygulamalarını görmezden gelerek hatta hiç yaşanmamış kabul eden, Cumhuriyet, Soyer’in öldürülen gazeteci Uğur Mumcu’ya verdiği bir söyleşide MHP davalarında yaşadığı zorlukları anlattığına yer verdi.

Darbeci savcı Soyer’e Cumhuriyet kalkanı

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:43
  1. İzmir
  2. Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi
  3. Nurettin Soyer
  4. Cumhuriyet gazetesi

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  • Yusuf canYusuf can37 dk önce
    Kıvrak fırıldak kağıt parçası cumhuriyeti...gazetemiz,öncesi faşist,sonrası komünist,sonrası ulusalcı geçinen kiviranlarin bulunduğu halkın itibar etmediği yagdanlik,birde benim anlamadığım Koç vede Sabancı dene neler ise bu gazeteye ilan veriyorlar milletle dalga geçiyorlar bu iki ailenin malını almayın distkarinizada aldirmayin

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