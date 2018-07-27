THY - İstanbul
0553 313 94 23

Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır?

Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır? İşte çikolatalı krep sarma için yapmanız gerekenler...

27 Temmuz 2018 Cuma 22:33
Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır?

MALZEMELR

2 yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı dolusu toz şeker

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

Sıvı yağ(tavayı yağlamak için )

içi için:

Fındık ezmesi

Çikolata

Muz

Bal

Üzeri için

Fıstık

Badem

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeyi derince bir kapta çırpın ve krep hamurunu hazırlayın. Cıvık olursa un katılabilir.

Tavaya çok az sıvı yağ dökün ve krep hamurundan bir kepçe döküp önlü arkalı pişirin.

Tüm hamurdan bu şekilde krep hazırlayın.

Krebi düz zemine yayın ve arasına bal çikolata sürebilirsiniz.

Muzu koyup rulo yapın ve iki parmak kalınlığında kesin ve tabağa dizin.

Servise hazır. Afiyet olsun!

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dede ve torunundan anlamlı hareket
    1. Dede ve torunundan anlamlı hareket
    2. Kanlı Ay tutulması başladı! Canlı İzle..
    3. Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin..
    4. Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2..
    5. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril..
    6. Kaftancıoğlu'ndan kurultay açıklaması
    7. Fenerbahçe maçında şok sakatlık
    8. Yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı..
    9. Mehmet Özdilek'e sürpriz teklif
    10. Binali Yıldırım: Yeni sistemde..
    11. 'FETÖ'nün mütevelli heyeti' davasında..
    12. Fenerbahçe-Altınordu maçında anlamlı..
    13. İsrail terörü devam ediyor: 2..
    14. Tatlandırıcılar kansere yol açıyor!
    15. Kettle temizliğinin pratik hali!
    16. Çocuğunuz yalan söylüyorsa ne..
    17. Sıcak çarpmasına karşı tedbirli olun!
    18. Tüm duaları içine alan dua hangisidir?
    19. Gençleri evlendirmek için yapılması..
    20. Birbirinden ilginç icatlar
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    "Mustafa Kemal'e bu kadar hakaret edildiğini görmedim"
    "Mustafa Kemal'e bu kadar hakaret edildiğini görmedim"
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma