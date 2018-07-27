Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır?
Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır? İşte çikolatalı krep sarma için yapmanız gerekenler...27 Temmuz 2018 Cuma 22:33
MALZEMELR
2 yumurta
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı dolusu toz şeker
4 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı kakao
Sıvı yağ(tavayı yağlamak için )
içi için:
Fındık ezmesi
Çikolata
Muz
Bal
Üzeri için
Fıstık
Badem
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeyi derince bir kapta çırpın ve krep hamurunu hazırlayın. Cıvık olursa un katılabilir.
Tavaya çok az sıvı yağ dökün ve krep hamurundan bir kepçe döküp önlü arkalı pişirin.
Tüm hamurdan bu şekilde krep hazırlayın.
Krebi düz zemine yayın ve arasına bal çikolata sürebilirsiniz.
Muzu koyup rulo yapın ve iki parmak kalınlığında kesin ve tabağa dizin.
Servise hazır. Afiyet olsun!
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