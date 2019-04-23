Çikolata vaadi sunan küçük muhtar adayı Çağatay sözünü tuttu Ardahan’ın Damal ilçesinde sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki muhtar adayından yeni video geldi.

Ardahan’ın Damal ilçesinde sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki muhtar adayından yeni video geldi. Seçimleri kazandığını söyleyen sembolik muhtar adayı arkadaşlarına çikolata dağıttı.

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak’ın muhtarlık adaylığını açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak’ın yerel seçimler sonrası çekilen videosu ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak’ın yöresel şive ile yaptığı sempatik açıklamaları izleyenleri gülümsetti.

"Ben muhtar oldum. Çikolata dağıtıyorum" diyen küçük Çağatay, video sonunda ise oy atanlara teşekkür ediyor.

Küçük muhtar Çağatay Amanak’ın şiveli konuşması ise izleyenleri gülümsetti.

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