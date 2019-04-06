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Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti neden olur | Çikolata kisti tedavisi var mı

Çikolata kisti nedir nasıl tedavi edilir? Çikolata kisti, günümüzde sıkça karşılaşılan kadın hastalıklarından biri ve en önemlisidir. Hızlı büyüyen çikolata kistleri tedavi edilmezlerse çocuk sahibi olmamaya kadar ciddi sorunları da beraberinde getirir. Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, üreme çağındaki kadınlarda görülen bir hastalıktır. Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti çocuğa engel mi? Çikolata kisti tedavisi nasıl yapıır?

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:22
Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti neden olur | Çikolata kisti tedavisi var mı

Çikolata kisti nedir nasıl tedavi edilir? Çikolata kisti, günümüzde sıkça karşılaşılan kadın hastalıklarından biri ve en önemlisidir. Hızlı büyüyen çikolata kistleri tedavi edilmezlerse çocuk sahibi olmamaya kadar ciddi sorunları da beraberinde getirir. Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, üreme çağındaki kadınlarda görülen bir hastalıktır. Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti çocuğa engel mi? Çikolata kisti tedavisi nasıl yapıır?

Hastalık adını rahimin iç tabakasını döşeyen ve her ay adet döneminde kalınlaşıp dökülen ''endometrium'' dokusundan almaktadır. Yumurtalık (over) kistlerine oldukça sık rastlanır. Bu kistlerin çoğu basit kistlerdir, ikinci sıklıkta endometriosis kistleri (çikolata kisti) görülür. Basit kistlerin çoğu tedavi gerektirmez. Bu kistlerin birçoğu kendiliğinden geriler, bir kısmı ise ilaç tedavisiyle küçülebilir. Ancak bir bölümü de sebat edebilir ya da büyüyebilir. Çikolata kistleri ise içi kanla dolu olan kistlerdir. Bu kistler adet kanamaları sırasında şiddetli ağrılara yol açabilirler.

Çikolata kisti belirtileri neler?

Adet döneminde ağrı

Cinsel ilişki sırasında kasık ağrısı

Gebe kalamama

Adet öncesi lekelenme tarzı kanama

Kabızlık – ishal

Büyük abdest yaparken ağrı,

Yan ağrısı, sırt ağrısı

Sık idrara çıkma ve idrarda kan görülmesi endometriozis belirtileri arasında sayılabilir.

Çikolata kisti tedavi

Büyüyen basit kistlerde ve ağrı yapan çikolata kistlerinin çoğunda cerrahi operasyon önerilir. Fakat cerrahi operasyonun genel anestezi ve kesi gerektirmesi, enfeksiyon ve yapışıklık gibi riskler içermesi nedeniyle hastalar tarafından çok tercih edilmez. Bu nedenle tüm dünyada farklı ameliyatsız tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Bunların içinde en çok tercih edileni ultrason rehberliğinde skleroterapidir. Bu işlemde, lokal anestezi altında ciltten ince bir iğneyle ultrason rehberliğinde kist içine girilir. Kist sıvısı dışarı alındıktan sonra, sıvıyı üreten kistin iç tabakasını tahrip eden bazı ilaçlar verilir ve iğne dışarı alınır. Alınan sıvı da patolojide incelenir. Skleroterapi için en sık kullanılan madde alkoldür. İç duvarı tahrip olan kist zamanla küçülür, hatta bazen kaybolabilir. 

Ultrason rehberliğinde skleroterapi, yumurtalıklardaki hem basit kistlerde hem de çikolata kistlerinde (endometriosis) başarıyla kullanılmıştır. Literatürde yapılan çeşitli çalışmalarda, ultrason rehberliğinde skleroterapiden sonra, yumurtalık (over) kistlerinin %82-85 inin kalıcı olarak küçüldüğü ya da kaybolduğu saptanmıştır. Ayrıca endometriosis hastalarında, kistlerin küçülmesine paralel olarak, ağrı şikayetinde de belirgin azalma ya da kaybolma görülmüştür. 

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:22
  1. Çikolata kisti nedir?
  2. Çikolata kisti neden olur
  3. Çikolata kisti tedavisi var mı
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