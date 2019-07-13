Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Milletimizin 15 Temmuz’da sergilediği destansı kahramanlık her türlü övgünün üzerindedir. 15 Temmuz ruhu asla unutulmamalıdır” dedi.

Başkan Mehmet Çıkmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016’da devletimizin bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik alçakça saldırının milletin destansı direnişiyle püskürtüldüğünü söyledi. Başkan Çıkmaz, “FETÖ terör örgütü ve uluslararası destekçileri, 15 Temmuz 2016’da milli birlik ve beraberliğimizi yok ederek, bölgesinde ve küresel anlamda büyük bir güç olan Türkiye’nin yükselişini durdurmak amacıyla hain bir darbe girişiminde bulundular. Ancak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin canı pahasına darbecilere karşı durması ve tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi destansı bir mücadele vermesi, dolayısıyla da hainler karanlık emellerine ulaşamadılar. Birlik ve beraberliğimize kast eden ihanet şebekeleri şunu çok iyi bilmelidir ki, milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da hiçbir zaman demokrasiden, bağımsızlığından ve millet iradesinden taviz vermeyecektir. 15 Temmuz’un yıldönümünde destansı bir mücadele veren milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ederken, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyoruz” diye konuştu.