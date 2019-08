Çıkış Yolu

İsterseniz Diyarbakır HDP Başkanlığından başlayalım. Bakın geçenlerde yıllardan beri bir mübarek sahabenin ismi yazılı bir tabelayı indirip yerine PKK sempatizanı bir doktorun ismi yazılı olan tabelayı bir gece vakti Diyarbakır Belediye Başkanlığı tarafından değiştirilmesi başta Diyarbakır ve Türkiye’deki bütün Müslüman kardeşlerimizi derinden üzmüştür işte bu durumda pek çok insanımız o gün şöyle düşünüyordur her halde bir mübarek sahabe ismi yazılı tabelayı yerinden söküp kaldırmak demek bilerek, bilmeyerek bütün İslam’a düşmanlık etmek demek olur. Çünkü sahabeler Müslümanların kalbinde gökteki yıldızlar gibidir. Tabii bu müessir olay neticesinde bütün Türkiye’deki Millet İttifakı partilerine oy atan seçmen kardeşlerimizin de herhalde aklı başına gelmiştir.

İşte görüyorsunuz HDP daha Diyarbakır Belediye Başkanlığını alır almaz hemen bir mübarek sahabenin ismi yazılı tabelayı kaldırma olayına eğer Valilik el atmamış olsaydı belki de şimdi Diyarbakır’da pek çok sahabe mezarları çoktan kaldırılmış olabilirdi. İşte buradan da anlaşılıyor ki eğer bir gün HDP’nin eline bir fırsat, bir güç geçtiğinde önce Diyarbakır sonra Türkiye’de HDP’liler neler yapmazlar ki. Evet bugün bir sahabe tabelasını indirenler, korkarım ki ilk fırsatta Türk Bayraklarını bile indirebilirler sonra bir de bakmışın Valimizin yerine bir HDP’li Vali de atayabilirler. İşte böyle mübarek bir sahabe tabelasını indirilmesi olayında biz bir suçlu ararsak, önce Diyarbakır seçmenleri, sonrasında ise maalesef Millet İttifakına oy atan seçmenlerin hepsi suçlu sayılırlar.

Bakın yıllardan beri milletvekili genel seçimlerinde ve belediye başkanlık seçimlerinde hep yanlış seçim, yanlış hesap yapan seçmen kardeşlerimizin yüzünden hiç durmadan hep yanlışlıkları üreten siyasi kadrolar, siyasi partiler maalesef meydana gelmiş durumda. İşte görüyorsunuz böyle siyasi kadrolarla siyasi partilerle ne silah sanayileri yapılmış ne ilaç sanayileri ne de otomobil gibi teknolojik sanayiler yapılmamış. İşte bu iş bilmez siyasetçiler zaten işleri güçleri hep yıllarca sakalla, başörtüsüyle uğraşmak olmuş, tabii böylece ülkemizin o altın yıllarını da demokrasi, cumhuriyet, çağdaşlık gibi bir sürü kalıplaşmış kelimelerle hep heba olmuş gitmiş. Oysa o siyasiler layıkiyle çalışmış olsalardı şimdi uçak fabrikamız, füzeler nükleer sanayilerimiz çoktan olmuş olacaktı.

Ve ayrıca o yolların kralı olacak o devrim marka otomobil fabrikaları o zaman için olmuş olsaydı şimdi trilyon dolarlara varan her yıl dünyaya ihracatlarımız olabilirdi. İşte o zaman da dolar denilen o yeşil kağıt parçaları adeta çöp kağıtları gibi rüzgarlarda savrularak Türk Lirasından daha da aşağılarda olmuş olacaktı. Maalesef artık zamanı geldi de geçti bile, anlatmak istediğim şu, bundan böyle ülkemizde, seçilecek millet vekilleri ve seçilmiş milletvekillerini o şehirler de gün görmüş sözünde özünde duran ihtiyarlardan, heyetler meydana getirerek seçim öncesi milletvekili aday adaylarına ve seçilmiş olan milletvekillerini, her daim tek tek bir otokontrol sistemiyle haklarında her türlü olumlu veya olumsuz raporlar hazırlayarak tüm ilgili mercilere bu raporları gönderdiğimiz taktirde, ülkemizin geleceğini de bu şekilde sigorta altına almış oluruz.