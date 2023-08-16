Cihat Yaycı Paşa açıkladı! Dekan Deniz Ülke Arıboğan'dan FETÖ'cüye referans

AK Parti hükümetinin FETÖ ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ederken, hala kurumlarda görev yapan bir takım kişilerin FETÖ'cülere kol kanat gerildiği gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Deniz Kuvvetleri'nden ihraç, 7 yıldan fazla hapis cezası Yargıtay'da onanmayı bekleyen Haşim Türker oldu.

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Üsküdar Üniversitesi Dekanı Deniz Ülke Arıboğan'ın FETÖ'cü Haşim Türker'e referans olduğunu açıkladı.

Yaycı'nın avukatı Candaş Gürol, konuya ilişkin gündeme bomba gibi düşecek bir basın açıklamasında bulundu.

Cihat Yaycı Paşa'ya FETÖ tehdidi

Haşim Türker'in ihraç bir subay olduğunu, Bylock konuşmalarının tespit edildiğini ve FETÖ ile ilişkisinin sabit olmasına karşın üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yaptığını söyledi.



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Dosyası Yargıtay'da onanmayı bekleyen Haşim Türker'in, Cihat Yaycı Paşa'yı, üstü kapalı olarak tehdit ettiğini de belirten Gürol, "Müvekkilim müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile mücadele sürecinde sembol isimlerden biri haline gelmiş kıymetli bir asker ve bilim insanıdır." diyerek, "Henüz muvazzaf askerken başladığı bu mücadele sivil hayata atıldığı dönemde de devam edegelmiş; her Atatürkçü aydın ve Türk milliyetçisinin üzerine düşen sorumluluğunu bu süreçte de devam ettirmiştir." ifadelerini kullandı.

Haşim Türker'in dosyası Yargıtay'da onanmayı bekliyor!

Gürol söz konusu basın açıklamasında şöyle dedi:

Müvekkilimin açıkladığı üzere, 09/08/2023 tarihinde Ulusal Kanal adlı Youtube kanalına yüklenen video içeriğinde ve 06/08/2023 tarihinde 06/08/2023 tarihli Aydınlık Gazetesi isimli yayın organında öğretim görevlisi olduğu anlaşılan Haşim Türker ile ilgili:

1) FETÖ/PDY kapsamında 14 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç subay olduğu,

2) İşbu ihraç kararına karşı OHAL Komisyonuna başvurup bu başvurunun reddedildiği tartışmasızdır.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki; Haşim Türker FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında kamu davası açılarak yargılanmıştır. İtirafçı ifadelerinde ismi geçen, ByLock kullanıcısı olan, ankesörle aramaları tespit olunan şahsın, yargılama kapsamında tutuklandığı sonrasında salıverildiği neticeten hakkında hüküm verildiği verilen hükmün henüz kesinleşmediği fakat dosyanın Yargıtay’da olduğu bilinmektedir.

Haşim Türker'in üniversitenin resmi sitesinde yer alan özgeçmişi (Daha sonra kaldırılıyor)

Dekan Deniz Ülke Arıboğan FETÖ'cüye referans oldu

Üniversitede çalışmasında kendisine referans olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanı Deniz Ülke Arıboğan tarafından himaye edilen Haşim Türker, öğretim görevlisi olarak gençlere eğitim vermeye devam ederken üniversitenin resmi sitesinde ise FETÖ/PDY iltisaklısı kişinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yarbay rütbesiyle emekli oluğu yazıldığı görülüyor.

Basın duyurusunun devamında şu ifadeler kullanıldı:

KHK ile ihraç edilen şahsın FETÖ iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarıldığının, tutuklanmış olduğunun, her ne kadar kesinleşmemiş olsa da hüküm giydiğinin Arıboğan tarafından bilindiği, ancak buna rağmen okulda görevlendirildiği bizzat müvekkilime karşı dile getirilmiştir. Bu nasıl bir tesadüftür ki; zaman zaman iktidara yakın, zaman zaman muhalefete yakın vaziyet alan, kimi dönem liberal kimi dönem sosyal demokrat kimi dönem mütedeyyin görüntü bu kişi KHK ile ihraç edilmiş olan birine akademisyen olma imkânı veren fakültenin dekanıdır.



Ayrıca Deniz Ülke Arıboğan’ın müvekkile attığı ilgili mesajlardan da yine anlaşıldığı üzere Haşim Türker’in gerek ihraç olduğu gerekse hakkında Terör Örgütü Üyeliğinden hakkında kovuşturma yapıldığı bilgisinin olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanın yazmış olduğu Whatsapp mesajları ile müvekkilimi üstü kapalı olarak FETÖ’nün kullandığı iftiralarla tehdit ettiği hayret ve dehşetle gözlemlenmiştir.

Fethullahçı Terör Örgütü “3 Temmuz Fenerbahçe Kumpası” ile spor camiasına, şematik örgütlenmesiyle akademi camiasına, 15 Temmuz Hain Darbe girişimi ile Devletimize kastetmiştir.

Yukarıda özetlenen işbu durum, gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Büro gerek Yükseköğretim kurulu ile tüm hukuki ve idari merciler önünde serilecek ve takibi yapılacaktır. Müvekkilimin ve kurucusu olduğu Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler (kamuoyunda bilinen isimi ile TURKDEGS) Merkezi‘nin devlet düşmanları ve terörle mücadeledeki kararlı tutumu ve duruşu her geçen gün güçlenerek devam edecek ve bu sözde tehditler karşısında daha dik durmaya devam edecektir.

YÖK ve devletimizin ilgili kurumlarının bu açıklamaya istinaden gerekli işlemleri yapacağından hiçbir şüphemiz yoktur.

Deniz Ülke Arıboğan kimdir?

Deniz Ülke Arıboğan 23 Ocak 2012 tarihinde katıldığı FETÖ kanalı Samanyolu Haber'de terör örgütü PKK hakkında kullandığı övücü ifadelerle biliniyor. Arıboğan'ın, söz konusu yayında, bebek, kadın demeden insanları vahşice katleden teröristler için 'Dağda ölmüş çocuk' şeklinde örgütü masum gösteren sözler sarf ettiği görülüyor.

Devletin Kürtlere düşmanlık yaptığını iddia ederek milleti kışkırtan Arıboğan, "Kürt kimliğinin ifade etmenin zor olduğu bir ülkedeyiz.' ifadelerini kullanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'İnsanlık yine kaybetti.' diyerek savunduğu terörist Sakine Cansız için ise 'Sakine Hanım' şeklinde bahseden Arıboğan 'Derin Ergenekon' ifadeleriyle de FETÖ sempatizanlığını ifşa ediyor.