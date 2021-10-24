Cihat Arslan kimdir? Cihat Arslan nereli kaç yaşında? Cihat Arslan hangi takımları çalıştırdı?

Süper Lig’de iyi bir performans sergeleyemeyen Kasımpaşa’da teknik hoca Cihat Arslan ile yollarını ayırdı. Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kasımpaşa Süper Lig 9. hafta maç sonucuna göre, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

Cihat Arslan kimdir?

Cihat Arslan 9 Şubat 1970 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştırmaktaydı. Cihat Arslan 23 Ekim’de Kasımpaşa ile yollarını ayırdı. Cihat Arslan, 1988-1990 arasında, zamanın 2. Lig takımı Ayvalıkgücü'nde profesyonel olmuştur. Karşıyaka ve Galatasaray'ın eski futbolcularındandır. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamıştır.

Cihat Arslan hangi takımda oynadı?

Galatasaray formasıyla, 13 Nisan 1994'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Spartak Moscow'ya attığı gol Galatasaray'ın, hem Avrupa Kupalarındaki 100., hem de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki ilk golü olarak tarihe geçmiştir. Galatasaray'dan ayrıldıkdan sonra Denizlispor,Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Gaziantepspor, Yimpaş Yozgatspor ve Kocaelispor gibi birçok Süper Lig ekibinde futbol oynamıştır. Son olarak 2005 senesinden 2008 senesine kadar Kasımpaşa'da oynamıştır. Burada 2007-08 Süper Lig sezonunda da takım kaptanlığını yapmıştır ve sezon sonu aktif futbola veda edip Kasımpaşa'un teknik direktörlüğünü yapmaya başlamıştır. Cihat Arslan millî takım kariyerine bakılacak olunursa, 1991 senesinde 3 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını giymiştir.

Cihat Arslan hangi takımları çalıştırdı?

2007-08 Süper Lig Kasımpaşa'da oynarken teknik direktör Werner Lorant'ın gönderilmesiyle antrenörsüz kalan takımda antrenörlük yapmıştır.

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktörlük yapmıştır. Kocaelispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır ve daha sonra yönetimle anlaşamayarak görevinden istifa etmiştir.

2010-2011 sezonunda Eyüpspor'u çalıştırmıştır. Eyüpspor'la 2010-11 2. Lig sezonunda ligi 3. sırada tamamlayıp play-off'lara kalmayı başarmıştır.

Haziran 2011'de Boluspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Boluspor'la 2. hafta'dan itibaren ligin zirvesinde bulundu. Fakat 9. haftadan sonra sergilenen istikrarsiz sonuçlar sonucu zirve mücadelesinden uzaklaştı. 13 Aralık 2011 tarihinde Cihat ve Boluspor yönetimi arasinda yapılan konuşma sonrası sözleşmesinin çift taraflı feshedildiği açıklandı.

Aralık 2011'de Göztepe'de Özcan Kızıltan'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 3,5 yıllık bir sözleşmeyle getirilmiştir. 24 Nisan 2012 tarihinde Göztepe teknik direktörlüğünden istifa etmiştir. 27 Nisan 2015 tarihinde, memleketi Balıkesir'in Süper Lig'de mücadele eden ekibi Balıkesirspor'un teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

15 Haziran 2015 tarihinde Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor da teknik direktörlük görevine getirilmiştir. 2015-16 sezonunda sekizinci bitirdiler. 2016-17 sezonunda başlamasından 2 hafta sonra yönetim ile transferlerde oluşan görüş ayrılıkları sebebiyle karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. 25 Eylül 2018 tarihinde Safet Sušić'in ardından tekrar Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlük görevine getirildi.