Cihannüma’dan anlamlı ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a “Hayırlı Olsun” ziyaretleri devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edenler arasında Cihannüma Derneği de vardı. Dernek Başkanı Fevzi Konaç, Başkan Büyükkılıç’ı derneklerinin Onursal Başkanı olarak gördüklerini belirtti.

Cihannüma Derneği Şube Başkanı Fevzi Konaç ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a Müslümanların esenliğini anlatan bir tablo hediye edildi.

Cihannüma Derneği Şube Başkanı Fevzi Konaç, kendilerini Başkan Büyükkılıç’ın yetiştirdiğini belirterek, “Biz sizlerin elinizde büyüdük. Sizi Onursal Başkan olarak görüyoruz ve bu yüzden ilk sizi ziyaret ettik” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç da “Nazik ziyaretiniz nedeniyle teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerin gönlündeki sevgiye bizleri layık kılsın. Bir emanet teslim aldık. Allah, bu emanete layık olacak hizmetleri lütfetsin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Altıntop ve hastane yönetimi, Atlas Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önem ve yönetim kurulu üyeleriyle ile Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Başkanı Zabit Toker ile yöneticiler de ziyaret etti.