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Cihangiri: Amerika ekonomik baskılarla halkı sokağa dökmeyi hedefliyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, Amerika'nın ekonomik baskılarla İran ekonomisini çökerterek halkı protesto gösterileri için sokağa dökmeyi amaçladığını söyledi.

10 Temmuz 2018 Salı 15:24
Cihangiri: Amerika ekonomik baskılarla halkı sokağa dökmeyi hedefliyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İsfahan'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın adeta ‘Ekonomik Savaş Odası’na dönüştüğünü söyleyen İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "ABD, Çin ile hatta kendi müttefikleriyle dahi ekonomik savaşa girişti" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarla ülke ekonomisini çökertmeyi hedeflediğini belirten Cihangiri, "ABD ekonomik baskılarla halkı sokağa dökmeyi hedefliyor" ifadesini kullandı.

Cihangiri, İran'da hedeflerini gerçekleştirmek için ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın ortak hareket ettiğini de öne sürdü.

ABD yönetiminin İran'ın en önemli gelir kaynaklarından petrol ihracatını sıfıra indirmek istediğini belirten Cihangiri, bunun hesap edilmemiş bir söz olduğunu ve ülkesinin petrol ihracatını mümkün olduğunca çok artırmak istediğini söyledi. 

Cihangiri, ABD'nin yaptırımlarıyla mücadele için yerli üretim vurgusu yaparak, ülkede muadili bulunan ürünlerin ithalatının yasaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:24
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