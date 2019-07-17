0553 313 94 23

Cihangazi köyü geleneksel bahar şenliği

Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi köyünde düzenlenen geleneksel bahar şenliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
Cihangazi köyü geleneksel bahar şenliği

Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi köyünde düzenlenen geleneksel bahar şenliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Köy dışında ikamet eden Cihangazili vatandaşlar ile çevre il ilçe ve köylerden gelen misafirler beraberlik ve kaynaşma içerisinde güzel bir gün geçirdiler. Bahar şenliği özelikle yıllardır doğduğu bu topraklardan çeşitli nedenlerle uzak kalmış köylülerin bir araya gelmelerine vesile oldu. Birçok köy sakini yıllardır görüşemediği köylüleriyle hasret giderme imkânı buldular. Şenlikler ilk olarak mezarlık ziyareti ile başladı. Ardından şehitlerimiz ve ahirete intikal eden köy sakinleri için Mevlid-i Şerif okundu. Toplu olarak öğlen namazının kılınmasından sonra yenilen öğlen yemeğinin ardından şenlikler gün boyu yöresel eğlencelerle devam etti. Yöresel kıyafet defilesi, eski gelenekleri andıran baca/kule gösterisi konuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Çocuklar için düzenlenen çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve eğlence ve spor aktiviteleri gün boyu devam etti. Şenlik çok sayıda siyasetçi, kurum müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve konuklara ev sahipliği yaptı.


Cihangazi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdül Akinay, düzenlemiş oldukları geleneksel bahar şenliğinde kendilerini yalnız bırakmayıp renk katan konuklara teşekkür etti. Akinay, "Uzaktan ve yakından gelen tüm misafirlerimize hava yağmurlu olmasına rağmen yoğun ilgi ve desteklerinden dolayı derneğimiz adına sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hisarcık’ta çöp konteynerleri ilaçlanıyor, Kütahya’da da ilaçlansın"
    1. "Hisarcık’ta çöp konteynerleri..
    2. Kafkas petekli akasya balı satışa..
    3. Terör örgütü DEAŞ şüphelilerine hapis..
    4. Terör kurbanı Ayaz’ın en büyük hayali,..
    5. HDP’li Belediyenin skandal tabelasını..
    6. Kayserili bisikletçilerden Balkan..
    7. Başkan Gürkan’dan Yeni Malatyaspor..
    8. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    9. İzmir’de İMOK Tırmanma Kupası’nda..
    10. Erdek’te hırsızlık olayına karışan 3..
    11. Karmod, tehlikeli atık depolama..
    12. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    13. Çeltikçi halkı bozuk yollarından dertli
    14. Husiler Suudi Arabistan'ın Cazan..
    15. Söğüt’te çay ocağı ve çay bahçeleri..
    16. Çankaya Belediyesi kadınların yanında
    17. 31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    18. Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci
    19. Bilecik’te katı atık tesislerinde..
    20. Madenciliğin önemli fuarı, devlet..
    21. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    22. Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları..
    23. Yüzde yüz yerli! Yavruları daha..
    24. Eskişehir’de ‘Yüz Okuma Teknikleri’..
    25. Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan..
    26. Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı..
    27. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    28. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    29. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    30. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’