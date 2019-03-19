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Çiğli’ye Uğur Mumcu Semt Merkezi

Çiğli Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Mahallesinde tamamlanan çok amaçlı Uğur Mumcu Semt Merkezi hizmete açıldı.

19 Mart 2019 Salı 10:03
Çiğli’ye Uğur Mumcu Semt Merkezi

Çiğli Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Mahallesinde tamamlanan çok amaçlı Uğur Mumcu Semt Merkezi hizmete açıldı.



Uğur Mumcu Mahallesindeki prefabrik muhtarlık binasının yıkılıp yerine yapılan semt merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, belediye meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, partililer, muhtarlar, belediye bürokratları ve mahalle sakinleri katıldı. Çok amaçlı olarak projelendirilen iki katlı binanın zemin katında sağlık ocağı ve muhtarlık ofisi, ikinci katında ise spor ve konferans salonları ile toplantı ve kurs odaları bulunuyor.



Yoğun katılımlı tören


Uğur Mumcu mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği açılışta konuşan Başkan Hasan Arslan, Uğur Mumcu’da iyi bir sosyal belediyecilik örneği verdiklerini söyledi. Başkan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal belediyecilik adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. Dün önemli bir parkımız olan Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’mızı hizmete açtık. Tüm halkımızın yararlanmasını diliyorum. Pelikan Kafe’miz de hizmete girmişti daha önce. Tesislerimizin tamamı çok amaçlı. Herkesin faydalanmasını istedik. Uğur Mumcu Kapalı Pazar Yeri’ni hizmete açtık ve üstüne yerleştirdiğimiz elektrik panellerimiz ile kendi elektriğimizi üretiyoruz. Günde 300 aileye sıcak yemek veriyoruz. İşsizimiz çok ve bunun için istihdam bürosu kurduk. 5 bine yakın insanımıza iş ortamı sağladık. Bin 200 öğrencimize ÇİBEM ile kurs olanağı sağlayarak eğitim veriyoruz.Yaşlılarımızın evlerini ve ibadethanelerimizin temizliğini yapıyoruz. Ramazanda yeryüzü sofraları oluşturduk. Muharrem ayında oruç açma yemekleri verdik. Yeni iş makineleri alarak Çiğli’mizin sokaklarında hizmet üretmesini sağladık. 15 gün sonra gelecek belediye başkan adayımız Utku Gümrükçü arkadaşımız da Çiğli’de sosyal belediyecilik yapacak ve kendisine başarılar diliyorum. Ayrıca kendisinden projeleri tamamlanan Evka 5 sosyal tesisi ile Egekent’te çok amaçlı olimpik yüzme havuzlu spor salonunu yaparak hizmete açmasını diliyorum.”



Muhtardan Başkan Arslan’a plaket


Mahalle muhtarı Hıdır Işık; Başkan Hasan Arslan’a hizmetleri için teşekkür ederek başladığı konuşmasında göreve geldiğinde mahallesinde birçok eksikliğin bulunduğunu ancak 5 yıl içinde eksikliklerin tamamlandığını söyledi. Muhtar Işık, konuşmasının ardından Başkan Hasan Arslan’a teşekkür plaketi verdi.



Başkan Arslan’a doğum günü sürprizi


Törenin sonunda Başkan Hasan Arslan, doğum günü nedeniyle kendisine sürpriz yapılan doğum günü pastasını konuklarla birlikte kesti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:03
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