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Çiğlili kadınlar Uşakizade Köşkünde

Çiğlili kadın ve çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım’ın ilk resmi nikahının kıyılarak Medeni Kanunun temelinin atıldığı Uşakizade Köşkünü ziyaret etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Çiğlili kadınlar Uşakizade Köşkünde

Çiğlili kadın ve çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım’ın ilk resmi nikahının kıyılarak Medeni Kanunun temelinin atıldığı Uşakizade Köşkünü ziyaret etti.


Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turlarıyla ilk olarak Çiğlili kadın ve çocuklar, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 91 gün kaldığı ve “Başkomutanlık Karargahı” olarak kullanılan Uşakizade Köşkünü gezdi. Çiğli’nin çeşitli mahallelerinden hareket eden üç otobüs, Atatürk’ün 29 Ocak 1923 tarihinde Latife Hanım ile ilk resmi nikahın kıyılarak 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanunun temelinin atıldığı İTK Uşakizade Köşküne sabah saatlerinde ulaştı.


Yaklaşık iki saat süren köşk gezisinde Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de kadın ve çocuklara eşlik etti. Kadınlar, önce ilk resmi nikahın kıyıldığı bölümde köşk ile ilgili tarihçi yazar Ahmet Gürel ve Köşk Müdürü Cemal Gürel tarafından bilgilendirildi. Katılımcılar, daha sonra Ahmet Gürel’in hazırladığı “Cumhuriyet ve Kadın” belgesel filmini izlediler ve köşkü gezip bilgi aldı.


Başkan Gümrükçü, köşkün anı defterine, "Türk kadınının toplumsal hayata katılışında büyük bir ‘anın’ yaşandığı bu köşkü Çiğlimizin kadınlarıyla gezmekten büyük bir onur duydum. 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim’in 100. yılını yaşadığımız ve yaşayacağımız bu günlerde Atatürk’ün izinden adım adım İzmir’i gezmeye başlıyoruz. İlk adım olarak bu köşkten başladık. Yolumuz uzun…" diyerek duygu ve düşüncelerini belirtti.


Talep geldikçe kadın, genç ve çocukları tarihi yerleri gezdirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, Atatürk’ün İzmir’de uzun vakit geçirdiğini ve İzmir’e büyük katkılarının olduğunu hatırlattı. Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu:


"Atatürk’ün İzmir’de izleri büyük. İzmir Atatürk’ün eseridir. Gençlerimize Atatürk sevgisi aşılamak ve İzmir’deki güzellikleri ve tarihi yerleri Çiğli halkıyla buluşturmak görevimiz. Atatürk’ün izinde etkinlikler dizisine başladık. Geçmişte Atatürk’ün İzmir’de zaman geçirdiği, yaşadığı ve Atatürk’ün temsil edildiği yerleri kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız ile birlikte geziyoruz, gezmeye de devam edeceğiz. Belediyemizin kapıları herkese açık. Çiğli’yi hep birlikte kucaklayıp, gençlerimiz ve çocuklarımıza Atatürk ve Cumhuriyet sevisini aşılayacağız."

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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