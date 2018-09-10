THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kum yığının altında kalan çocuğu elleriyle kazıyıp çıkardılar!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kum yığının altında kalan bir çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Kum altında kalan çocuk bir saatte kurtarılabildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:07

Alınan bilgiye göre, Muratlı Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki İ.K. briket imalathanesinin bulunduğu bölgedeki kum yığını üzerinde oynamaya başladı. Bu sırada bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Çocuğun bağırma sesini duyan çevredekiler, yardıma koştu. Kurtarma çalışması için seferber olan 50 kişi kum yığının altında kalan çocuğu kurtarmak için titiz çalışma yürüttü.

Vatandaşlar elleriyle ve küreklerle bir saat süren çalışmanın ardından çocuğu kumun altından çıkarmayı başardı.

Çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:07
  1. Şanlıurfa
  2. çocuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahla kilidi kırdığı evde eşine kurşun yağdırdı
    1. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahla..
    2. Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde,..
    3. Orgeneral Güler, Burundili..
    4. Çiftlik Bank soruşturmasında sıcak..
    5. FETÖ firarisi Irak sınırında enselendi
    6. Sivas’ta et yiyen örümceği görenler..
    7. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bunu..
    8. Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018
    9. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    10. Trafik magandaları bıçak ve levye ile..
    11. Çiftlikbank'ın finans müdürü cezaevine..
    12. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    13. Şüphelenen jandarma, Yunanistan'a..
    14. Loris Karius'un sözleşmesindeki..
    15. Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! İşte..
    16. Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile yeni..
    17. Sivas'ta et yiyen örümcek paniği!..
    18. Öğrencilere dağıtılacak 141 milyon..
    19. Banliyö treni arabaya çarptı! 1 kişi..
    20. Koç’un kitaplarını çocuklardan uzak..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek