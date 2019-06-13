0553 313 94 23

Çiğli’de toplu sözleşme sevinci

Çiğli Belediyesi ve Tüm-Bel Sen 2 No’lu şube arasında, memurları sevindiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken, sözleşmeyle, memurların aldığı sosyal denge tazminatının tüm kalemlerinde yüzde 7 ve her mali yılın sonunda belirli oranda artış sağlanacağı belirtildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:21
Çiğli’de toplu sözleşme sevinci

Çiğli Belediyesi ve Tüm-Bel Sen 2 No’lu şube arasında, memurları sevindiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken, sözleşmeyle, memurların aldığı sosyal denge tazminatının tüm kalemlerinde yüzde 7 ve her mali yılın sonunda belirli oranda artış sağlanacağı belirtildi.


Çiğli Belediyesi ve Tüm-Bel Sen Sendikası 2 No’lu Şube arasında, 245 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Tüm-Bel Sen 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Aygün tarafından imzalandı. 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük imzalan sözleşmenin, Çiğli Belediyesi’ndeki memurların aldığı sosyal denge tazminatının tüm kalemlerinde yüzde 7 ve her mali yılın sonunda (ÜFE + TÜFE)/2 oranında artış sağladığı belirtildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün makamında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine; sendika yöneticileri Özer Kaysavuk, Vildan Çalıkoğlu, Emrah Ataş, başkan yardımcısı Barbaros Kiriş, iş yeri sendika temsilcisi Atilla Bingöl ve belediye bürokratları katıldı.


Sözleşmenin iki yıllık imzalandığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, her zaman emekten yana ve emeğe saygı duyan anlayışla hareket ettiklerini belirterek, mevcut mali koşullarda memurlara iyileştirme yaptıklarını söyledi.Başkan Gümrükçü, "Memurlarımızın geçimlerine yardımcı olmak üzere belediye bütçesi doğrultusunda sözleşme imzaladık. İki yıl sonra daha güzel şartlarda sözleşme imzalayacağımızı umuyorum. Sendikal mücadeleyi önemsiyorum ve birlik beraberlik içerisinde, dayanışmayla yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu biliyorum.Toplu iş sözleşmemizin tüm memurlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati
    1. Sıcaktan bunalan köpeğe polis şefkati
    2. MB, politika faizini yüzde 24’te sabit..
    3. Sinop’un turizm beklentisi
    4. Piazza’dan çocuklara film festivali
    5. Zabıta memuru görev yaptığı yere 25..
    6. Kadınlarda miyom problemine dikkat
    7. Hastanede klima ünitesi patladı! Ölü..
    8. Göz kapak düşüklüğüne dikkat
    9. Antalya’da özel bir hastanenin klima..
    10. Vicdansız hırsız, engellinin..
    11. Tabanca ile vurulan galerici ağır..
    12. Solhan’da ilk kez "Histerektomi"..
    13. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    14. Dekar’dan ödeme korumalı finans modeli
    15. Pazaryeri’nde anaokulu öğrencilerinden..
    16. Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya..
    17. Venezuela’da yeni banknotlar bugün..
    18. Yıldız Kızlar Voleybol derbisini..
    19. Başkan Palandöken: “Sınava girecek..
    20. Beşiktaş, Şeref Bey'i andı
    21. Halk Eğitim kursiyerlerinden yılsonu..
    22. Minik Emircan’ın 21 bin TL’lik işitme..
    23. Doktorun meslek aşkı
    24. Gram altın 251 lira seviyelerinde
    25. CHP'li Altay İmamoğlu'nu yalanladı!..
    26. Milli Muharip Uçak ilk kez Paris..
    27. Çiğli’de toplu sözleşme sevinci
    28. Borsa güne düşüşle başladı
    29. CHP de Nasreddin Hoca gibi: “Eee o..
    30. Jandarmanın okul önü denetimlerinde..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı