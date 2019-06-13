Çiğli’de toplu sözleşme sevinci

Çiğli Belediyesi ve Tüm-Bel Sen 2 No’lu şube arasında, memurları sevindiren toplu iş sözleşmesi imzalanırken, sözleşmeyle, memurların aldığı sosyal denge tazminatının tüm kalemlerinde yüzde 7 ve her mali yılın sonunda belirli oranda artış sağlanacağı belirtildi.

Çiğli Belediyesi ve Tüm-Bel Sen Sendikası 2 No’lu Şube arasında, 245 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Tüm-Bel Sen 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Aygün tarafından imzalandı. 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük imzalan sözleşmenin, Çiğli Belediyesi’ndeki memurların aldığı sosyal denge tazminatının tüm kalemlerinde yüzde 7 ve her mali yılın sonunda (ÜFE + TÜFE)/2 oranında artış sağladığı belirtildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün makamında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine; sendika yöneticileri Özer Kaysavuk, Vildan Çalıkoğlu, Emrah Ataş, başkan yardımcısı Barbaros Kiriş, iş yeri sendika temsilcisi Atilla Bingöl ve belediye bürokratları katıldı.

Sözleşmenin iki yıllık imzalandığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, her zaman emekten yana ve emeğe saygı duyan anlayışla hareket ettiklerini belirterek, mevcut mali koşullarda memurlara iyileştirme yaptıklarını söyledi.Başkan Gümrükçü, "Memurlarımızın geçimlerine yardımcı olmak üzere belediye bütçesi doğrultusunda sözleşme imzaladık. İki yıl sonra daha güzel şartlarda sözleşme imzalayacağımızı umuyorum. Sendikal mücadeleyi önemsiyorum ve birlik beraberlik içerisinde, dayanışmayla yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu biliyorum.Toplu iş sözleşmemizin tüm memurlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.