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Çiğli’de robotik kodlama eğitimleri başladı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, imzalanan protokol çerçevesinde çocukların zihinsel gelişimlerini destekleyen robotik kodlama eğitimleri başladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:38
Çiğli’de robotik kodlama eğitimleri başladı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, imzalanan protokol çerçevesinde çocukların zihinsel gelişimlerini destekleyen robotik kodlama eğitimleri başladı.


Dünyada önemi her geçen gün artan yazılım sektörü eğitimlerinin küçük yaşlardan itibaren verilmesi nedeniyle Çiğli Belediyesini harekete geçirdi. Bu kapsamda, Habitat Derneği ile protokol imzalandı. Protokol kapsamında da, 7-14 yaş grubundaki çocuklara robotik kodlama eğitimleri verilmeye başlandı. ÇİBEM bünyesindeki bilgisayar laboratuarlarında gerçekleşen kurslara yüzlerce çocuk başvurdu. Çocukların yaş gruplarına göre 8 saat eğitim aldığı belirtildi.


Eğitim ile ilgili atılacak adımlarla eğitimde öncü kent olma hedefini taşıdıklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yazılım kodlama eğitimlerini geleceğin şekillenmesindeki rolü nedeniyle önemsediklerini söyledi. Gelişmiş ülkelerde yazılım-kodlama alanında büyük yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Başkan Gümrükçü, "Robotik kodlama eğitimlerini çocuklarımız için çok önemsiyoruz. Geleceğin ekonomisini şimdiden bu alan belirliyor. Bizler sosyal belediyecilik ilkesiyle hem çocuklarımıza faydalı bir eğitim veriyoruz hem de ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu alandaki eğitimler özellikle küçük yaşta verilmeli. Bizim ülkemizden, şehrimizden de bu yaratıcılıkta çocukların çıkması ve geleceği şekillendirmesi için bu tür eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Habitat Derneği ile iş birliği bizim için değerli. Habitat ile olan iş birliğimiz ve farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler artarak devam edecek. Kız Kardeşim, Paramı Yönetebiliyorum, Geleceğini Tasarla, Kontrol Bende, İnternetle Hayat Kolay, Minik Eller Kod Yazıyor ve Yarını Kodlayanlar Eğitimleri bir süre sonra başlayacağımız diğer eğitimler olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:38
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