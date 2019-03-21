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Çiğli’de Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı açıldı

İzmir’de, Çiğli Belediyesi’nin açılış zincirin son halkası Ataşehir Mahallesi’ndeki Prof.

21 Mart 2019 Perşembe 11:34
Çiğli’de Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı açıldı

İzmir’de, Çiğli Belediyesi’nin açılış zincirin son halkası Ataşehir Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski genel başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan adını taşıyan park, yoğun katılımlı törenle açıldı.


Ataşehir Mahallesi’nde 4 bin 200 metrekarelik alanda yapılan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı törenle açıldı. Yeşil alan, kafeterya, kamelyalar, engelli çocuk oyun grupları ve fitnes alanının da bulunduğu parkın açılış törenine; CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, muhtarlar, partililer ve Çiğli sakinleri katıldı.


İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da yaptığı konuşmada, "Parkın Prof. Dr. Türkan Saylan adını taşıması çok isabetli olmuş. Çok değerli bir bilim insanıydı. Bizim belediyelerimiz sadece insan ve insanın iyiliği, yaşam kalitesini iyileştirmek için her şeylerini ortaya koyarlar. Kendi istikballeri değil, halkı için, halkın ihtiyaçları için çaba sarf ederler. Bayrağı devralan arkadaşımız da daha yukarılara çıkarır. Utku başkanım da bayrağı daha yukarılara taşıyacaktır. Başkan Hasan Arslan çok güzel bir insan ve birlikte yoldaşlık yapmaya devam edeceğiz, daha güzel işler yapacağız. Çok değerli hizmetleri oldu Çiğli’ye” dedi.


Parkın açılış konuşmasını yapan Başkan Hasan Arslan, Ataşehir Mahallesi’nde yapılan hizmetleri anlattı. Ataşehir Mahallesi’nde birçok alt yapı hizmeti ve park yaptıklarını belirten Başkan Arslan şöyle konuştu:


"Ataşehir gelişen ve imarlı bir mahallemiz. Bu mahallemiz hastaneler bölgesi oldu. Yaşanılabilir bir Çiğli için hep birlikte çalışıyoruz. Günde 300 kişiye yemek yardımı, 7 bin aileye gıda yardımı, bin 250 öğrenciye eğitim yardımı yapıyoruz. Evde sağlık hizmetimiz var. Yaşlı ve bakıma muhtaç olanlar ile ibadethanelere evde temizlik hizmeti veriyoruz. Engelli hasta nakil aracı aldık ve sağlık kuruluşlarına götürüp getiriyoruz.26 mahallemizde iftar; muharrem ayında ise oruç açma yemekleri verdik. Halktan aldığımızı halka verdik. Öğrencilerimizi giydirdik. Sürekli sosyal projelerimizle halkımızın yanında olduk. Spor kulüplerimize de destek olduk.Semt merkezi ve kreş açtık. Çiğli için çok çalıştık."


Konuşmaların ardından açılış kurdelesi tüm konuklarla birlikte kesildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:34
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