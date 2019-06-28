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Çiğli’de mahalle buluşmalarına devam

Örnek bir uygulamaya imza atarak başkanlık makamını mahallelere taşıyan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez Evka 5 ve Atatürk Mahallesi sakinleriyle buluştu.

28 Haziran 2019 Cuma 11:22
Çiğli’de mahalle buluşmalarına devam

Örnek bir uygulamaya imza atarak başkanlık makamını mahallelere taşıyan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez Evka 5 ve Atatürk Mahallesi sakinleriyle buluştu.


Mahalle muhtarlık binalarının yanına masa koyan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaşın oturacağı sandalyeler ve ikram aracıyla gittiği 4 mahallede vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını dinledi.Evka 5 ve Atatürk Mahallelerinde dile getirilen konuların başında; otobüs güzergahları, sokak düğünleri, çay bahçesi talebi, elektrik kesintileri, sokak aydınlatmaları, istinat duvarı, pazaryeri, spor alanları, yollara kasis geldi.


Geçtiğimiz hafta Evka 2 bölgesinde dört mahalleye giderek vatandaşı dinleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez mahalle buluşmalarını Çiğli’nin en büyük mahallelerinden olan Evka 5 ve Atatürk Mahallelerinde gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Gümrükçü, vatandaşların sorunlarını dinledi. Mahalle buluşmalarına her yaştan ve kesimden vatandaş katıldı. Gümrükçü, "Vatandaşımızı dinleyerek Çiğli’nin sorunlarını haritasını çıkaracağız" dedi.


Mahalle görüşmelerinin ardından beş yıllık planları hazırlayacaklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, mahalle muhtarlık binalarının yanında mahalle sakinlerini dinledi. Evka 5 Mahalle Muhtarı Hilal Karakuzu ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Veli Aba ile sorunları not alan Başkan Gümrükçü, vatandaşın ayakta kalmaması için sandalyeleri, çay ve su ikramlarının yapıldığı ikram aracını da mahallelere taşıdı.



"Çiğlimizi vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz"


Çiğli’yi halkın görüş ve talepleri doğrultusunda yöneteceğini belirten Başkan Gümrükçü, "Belediye makamını ayağınıza getirdik. Sizinle buluşmalarımıza devam edeceğiz. Çiğlimizi vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Vatandaşımızın belediyeye kadar gelip derdini anlatması yerine mahallelerimizde sokakta vatandaşımızla buluşmayı uygun buluyoruz" şeklinde konuştu.


"Ben bugün sizleri dinlemeye geldim" diyen Başkan Gümrükçü, tüm mahallelere eşit hizmet anlayışı ile hizmetleri üreteceklerinin altını çizerek şöyle konuştu:


"Vatandaşımızı birebir dinlemek için makamımızı halkın ayağına götürüyoruz. Altı mahallede bu toplantıları gerçekleştirdik. Sorunları da yerinde tespit ediyoruz. Yüz yüze görüşmenin her zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Vatandaşımızı belediyeye kadar yormadan kendileriyle mahallelerinde buluşuyoruz. Vatandaş ve belediye bir olursa, vatandaşımızın karşısına iyi muhataplar koyarsak sorunlar çözülür. Sorunlarımızı kısa sürede çözebilmemiz için yeniden yapılanmamız gerekiyordu. Kentin geleceğini oluşturuyoruz.Halkımızın taleplerini de mahallelere giderek kendim bizzat dinliyorum.Tüm mahallelere eşit hizmet götüreceğiz. Öncelik vatandaşımızındır."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:22
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