Çiğli’de çifte park açılışı

İzmir’de, Çiğli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yenimahalle Atiye-İbrahim Rahmi Yağcı Parkı ile Güzeltepe Mahalle Muhtarlığı yanında yapılan Muhtar İskender Kılıç Parkı düzenlenen törenlerle açıldı.

Çiğli ilçesinde, Yenimahalle 8003 sokakta yapılan Atiye – İbrahim Rahmi Yağcı Parkı’nda tören yapıldı. 6 bin 700 metrekarelik alanda yapılan parkın açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Parkın açılışına; Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, mahalle muhtarları, CHP Çiğli ilçe yöneticileri ve semt sakinleri katıldı. Mini konserle açılışı yapılan parkta fıskiyeli havuz, kamelyaları, çocuk oyun grupları ve fitnes aletleri bulunurken, Çiğli halkının hizmetine sunulan park ilk günden yoğun ilgi gördü.

İkinci parkın açılışı ise Güzeltepe Mahallesinde gerçekleştirildi. Güzeltepe’nin eski muhtarı İskender Kıkılç’ın adını taşıyan park 869 metrekarelik alanda tamamlanarak hizmete girdi. Dinlenme alanları ve fitness spor aletlerinin bulunduğu bol yeşil alanlı parkın açılışı mahalle sakinlerinin katılımıyla coşkulu şekilde yapıldı. Açılışta hizmetlerinden dolayı parkın adını taşıyan Muhtar Kılıç’ın oğlu Bahattin Kılıç Başkan Hasan Arslan’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Parkların açılışında görevde bulunduğu 5 yıl içinde yapılan hizmetleri anlatan Başkan Hasan Arslan şöyle konuştu:

"2014-2019 yılları arasında 35 yeni park yaptık, 55 tane parkımızı yeniledik ve halkımızın hizmetine sunduk. Bugün açılışını yaptığımız parkımız renkli ışıklandırmalı havuzu ile özellikle yaz akşamları cıvıl cıvıl olacak. Parkımız 6 bin 700 metrekarelik alanda inşa edildi. Bir parkta gerekli olan her türlü donanımı yaptık. Yağmur suyu kanalları, yollar, istinat duvarları yaptık. Eğitime önem veriyoruz ve ÇİBEM’i açarak bin 200 öğrencimize lise ve üniversite öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz. Günde 300 aileye sıcak yemek yardımı yapıyoruz, engelli araçları aldık, engellilerimize sahip çıkıyoruz. Engelli hasta nakil aracı da aldık. 54 yeni iş makinesi alarak araç parkurumuzu yeniledik. Dolu dolu çalıştık. Çalışanlarımızın maaşlarını zamanında ödedik ve Çiğli’de bizim dönemimizde iş barışı sağlandı. Çiğli’de sürekli iktidar olalım ve bol bol hizmet yapalım diyoruz."