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Çiğli’de büyük STK buluşması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi Partner Kent başvurularının kabul edilmesinin ardından; dernek, oda ve kooperatif yöneticilerini fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya getirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Çiğli’de büyük STK buluşması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi Partner Kent başvurularının kabul edilmesinin ardından; dernek, oda ve kooperatif yöneticilerini fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya getirdi.


Katılımcı demokrasi ve dezavantajlı gruplara yönelik kültürel ve sosyal etkinliklerle Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi Partner Kent başvurusu kabul edilen Çiğli Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışında önemli işlevi olan sivil toplum kuruluşlarını da sürece dahil etti.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’de faaliyet gösteren bütün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda yapılan toplantıya; düşünce, inanç, hemşehri, esnaf, kadın, spor, engelli, gençlik, kültür-sanat, muhtarlar, emekliler ve sağlık alanlarında kurulmuş olan; dernek, oda ve kooperatif yöneticileri katıldı.


Çiğli’nin güçlü ve zayıf yönlerinin ne olduğunu iyi tespit ettiklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli 200 bin nüfuslu bir kent. En çok nüfus artış hızına sahip ilçelerden biriyiz. İzmir Kuş Cenneti, Doğal Yaşam Parkı, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan AOSB, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli’de. Eğitim ve sağlık kentiyiz; ancak kültür alanında biraz daha fazla işler üretebiliriz. Turizm potansiyelimiz de daha fazla kullanılabilir. İlçemizin güçlü ve zayıf yönleri var. Belediye başkanının görevi kentin marka değerini yükseltmektir" dedi.


Çiğli’yi katılımcı bir yönetim anlayışıyla yönetmek istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, Çiğli’nin güçlü bir demokratik yapısı olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:


"Vatandaşımızla diyalog önemli. Çağın gereklerine uyum sağlamalıyız. Demokratik anlayışla kentimizi yönetiyoruz. Mahallelerde sorunlarımızı yerinde görüyoruz. Sokak buluşmalarımız ve toplumun her kademesine yönelik çalışmamız devam ediyor. Sahada etkinliklerimiz sürecek. Biz kenti sivil toplum kuruluşlarımızla beraber yönetmek istiyoruz. İhtiyaçlarımızı birlikte tespit edip çözümlerimizi birlikte bulalım istiyoruz. Kimseyi ayırt etmeden bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağız. Herkesin görüşünü alacağız. Sorunları askıda bırakmayacağız. Hızlı, bilimsel yaklaşımla ve katılımcı bir anlayışla belediyeyi oluşturacağız. Kent konseyi kurma sözümüz de var. Çalışmalarımızı eylül ayından itibaren kurumsallaştıracağız."


Toplantının son kısmında da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görüş ve önerilerini Başkan Gümrükçü’ye iletti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
  1. kültür
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