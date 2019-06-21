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Çiğli’de başkanlık makamı mahallelere taşındı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, örnek bir uygulamaya imza atarak belediye başkanlık makamını mahallerle taşıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 10:54
Çiğli’de başkanlık makamı mahallelere taşındı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, örnek bir uygulamaya imza atarak belediye başkanlık makamını mahallerle taşıyor. Mahalle muhtarlık binalarının yanına masa koyan Başkan Utku Gümrükçü, vatandaşın oturacağı sandalyeler ve ikram aracıyla gittiği dört mahallede vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını dinledi.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir’de bir ilke imza atarak makamını mahallelere taşıdı. Başkan Gümrükçü, “Halkın makamında, vatandaşın huzurunda” anlayışıyla mahalle muhtarlık binalarının yanına kurulan tentenin altına masasını koydu. Vatandaşın ayakta kalmaması için sandalye ve ikram aracını da mahallelere taşıyan Başkan Gümrükçü, mahalle sakinleri tarafından büyük coşkuyla karşılandı.



En önemli makam halkın makamı


Başkan Gümrükçü, gittiği mahallelerin muhtarları ile birlikte mahalle sakinlerini dinledi. “Vatandaşımızın belediyeye kadar gelip derdini anlatması yerine mahallelerimizde sokakta vatandaşımızla buluşmayı uygun gördük” ifadesini kullanan Başkan Gümrükçü, “En önemli makam halkın makamıdır” diyerek mahallelerde vatandaşı dinledi, talep ve sorunlarını mahalle muhtarlarıyla birlikte not aldı. Başkan Gümrükçü’ye CHP ve AK Parti’li meclis üyeleri ile müdürler de eşlik etti. Evlerinden çıkma fırsatı bulamayan başta yaşlılar, çocuklu ev kadınları ile emekliler olmak üzere vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Gümrükçü’nün ilk durağı Maltepe Mahallesi oldu. Başkan Gümrükçü, daha sonra her bir mahallede yaklaşık iki saat olmak üzere Evka 2, Aydınlıkevler ve Evka 6 Mahallelerinde vatandaşı dinledi.



Başkan Gümrükçü’ye sevgi seli


Mahalle toplantıları öncesinde vatandaşlar SMS, sosyal medya ve hazırlanan afişlerle toplantı gün ve saati ile ilgili bilgilendirildi. Mahallelerde yoğun ilgi ve coşkuyla karşılanan ve zaman zaman alkışlanan Başkan Gümrükçü, “Bundan sonra ben size geleceğim, sorunları ve talepleri yerinde dinleyeceğim” dedi. Ziyaretlerde Çiğli Belediyesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, TEDAŞ, İZSU, Çiğli Milli Eğitim ve Çiğli Emniyet Müdürlüğünü ilgilendiren konularda da talep ve öneriler dile getirildi.Belediyeyi ilgilendiren konularda acilden başlamak üzere sorunlara çözüm bulacaklarını belirten Başkan Gümrükçü, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren konulara da aracı olacaklarını ifade etti. Mahallelerde dile getirilen konuların başında güvenlik kameraları, doğalgaz, spor alanları, çay bahçesi, yollara kasis, otobüs güzergahları, pazar yeri, sokak hayvanları, trafolar ve iş talepleri oldu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:54
  1. doğa

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