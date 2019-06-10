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Çiğli Homa Dalyanı pırıl pırıl olacak

İzmir’de Çiğli Belediyesi tarafından, dünyada ve ülkemizde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, Çiğli Homa Dalyanı’nda kıyı temizliği kampanyası başlatıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:11
Çiğli Homa Dalyanı pırıl pırıl olacak

İzmir’de Çiğli Belediyesi tarafından, dünyada ve ülkemizde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, Çiğli Homa Dalyanı’nda kıyı temizliği kampanyası başlatıldı. Homa Dalyanı temizliğinin, geniş gönüllü katılımıyla yarın gerçekleştirileceği ifade edildi.


Sasalı’da bulunan Homa Dalyanı kıyıları, başta Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olmak üzere; meclis üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü gruplar ve vatandaşlardan oluşan ekipler tarafından temizlenecek.


Çevre temizliği hareketinin başlangıç noktası İzmir Kuş Cenneti ziyaretçi merkezi olacak. Çiğli Belediyesi personeli, gönüllü vatandaşlar otobüslerle toplanma noktasına gelecekler. Tüm gönüllüler, önce Gediz Deltası hakkında detaylı bilgilendirilip, slayt gösterisi izleyecek ve ardından temizlik yapmak üzere Homa Dalyanı kıyılarına geçilecek.


Sahil boyunca çöp toplama seferberliğine girişen çevre gönüllüleri, çöpten arındırılmış bir sahil manzarası görmek için canla başla çöp toplayacak. Etkinlik kapsamında gruplar arasında yarış yapılacak ve en çok çöp toplayanlara ödülleri verilecek. Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve pırıl pırıl bir Çiğli için birlikte hareket etmeninin önemine vurgu yapmak istediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, tüm çevre gönüllülerini temizlik etkinliğine davet etti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:11
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