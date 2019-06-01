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Çiğli Belediyesinde bayramlaşma

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Ramazan Bayramı öncesinde tüm belediye personeliyle bayramlaştı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
Çiğli Belediyesinde bayramlaşma

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Ramazan Bayramı öncesinde tüm belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Gümrükçü çeşitli mahallelerde bulunan belediye birimlerini tek tek gezerek belediye çalışanlarının bayramını kutladı.


Başkan Gümrükçü hem personeli daha yakından tanımak hem de bayramlaşmak için tüm idari ve şantiye birimlerini, belediye kafeteryalarını ve spor salonlarını gezdi. Bayramlaşmaya belediye ana hizmet binasından başlayan Başkan Gümrükçü belediye binasının tüm katlarını tek tek dolaştı, personelin bayramını kutladı. Bayramlaşmada Başkan Gümrükçü’ye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Koçer, Tülin Koç ve Barbaros Kiriş de eşlik etti.



Şantiyede bayramlaşma


Bayram ziyareti sırasında personelle ayaküstü sohbetler de gerçekleştiren Başkan Gümrükçü daha sonra belediye eski binasına geçerek, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile diğer birimleri gezdi. Başkan Gümrükçü daha sonra belediye şantiyesinde vardiya değişimi sırasında bir araya geldiği işçilere hem başarı diledi hem de işçilerin bayramlarını kutladı. İşçilere çalışmalarındaki özveri için teşekkür eden Başkan Gümrükçü, “Biz işçilerimizle birlikte Çiğlimizde çok güzel hizmetler üreteceğiz. Olası sorunlarınızı en kısa sürede çözüp, Çiğli için birlikte çalışacağız. Bu vesileyle tüm işçi arkadaşlarımın bayramını kutluyorum” diye konuştu.



Kafeler ve spor salonlarında bayramlaşma


Bayram coşkusunu birlikte yaşamanın önemine değinen Başkan Gümrükçü farklı binalarda hizmet veren Veterinerlik ve Sağlık İşleri Müdürlükleri, hayvan barınağı, Palikan, Akvaryum, Cumhuriyet ve Demokrasi parkında bulunan kafeteryalar, Atatürk ve Harmandalı spor salonları ile belediye kreş ve semt merkezlerini gezerek personel ve çocukların bayramını kutladı.



“Bayramlar bizim için önemli”


Dayanışma, kaynaşma ve birlik günleri olan bayramları hep birlikte kutlamanın ayrı bir coşkusu olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, “Belediyede ilk bayramlaşmamız. Birimleri gezdik ve çalışanlarımızın bayramlarını kutladık. Tüm Çiğli’nin huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
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