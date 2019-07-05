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Çiğli Belediyesi Avrupa Konseyine partner kent olarak kabul edildi

Çiğli Belediyesi’nin, Avrupa’nın en önemli projelerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi "Partner Kent" başvurusu kabul edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:30
Çiğli Belediyesi Avrupa Konseyine partner kent olarak kabul edildi

Çiğli Belediyesi’nin, Avrupa’nın en önemli projelerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi "Partner Kent" başvurusu kabul edildi.


Avrupa Konseyine kabul edilen Türkiye’den iki belediyeden biri, Ege’den ise tek belediye olan Çiğli Belediyesi, Avrupa’nın partner kenti olmasıyla konseyin; katılımcı demokrasi, güven inşası ve insan hakları konusunda ön gördüğü projeleri yerine getirecek. Avrupa Konseyinin "Partner Kent" projesi kapsamında, 13-20 Ekim tarihleri arasındaki Avrupa Yerel Demokrasi Haftasında halkın da yönetim sürecine katılacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Çiğli Belediyesi tarafından, her yaş grubundan Çiğlili’nin yönetimde söz sahibi olabilmesi için halk toplantıları yapılacak. Engelli vatandaşlar için kültürel ve sosyal etkinlikler, otizmli çocuklar için ise tiyatro ve dans gösterileri sahnelenecek. Avrupa Konseyi temsilcileri tarafından Çiğli Belediyesinin insan haklarına verdiği değer ve katılımcı demokrasi uygulamalarını gösterecek olan bu etkinlikler izlenip değerlendirilecek.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, konuyla ilgili, "Katılımcı demokrasi anlayışı ve halkın yönetimde söz sahibi olması hizmet prensiplerimizin temelini oluşturuyor. Demokrasinin tam anlamıyla uygulanabilmesinde yerel yönetimler olarak bizlerin çok önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini düşünüyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalarımız Avrupa Konseyi tarafından dikkate değer görülerek Çiğlimize Partner Kent unvanını verilmesini sağladı. Biz de bu unvanın gerektirdiği şekilde Avrupa Konseyinin insan hakları ve katılımcı belediye anlayışına uygun olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:30
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