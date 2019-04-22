Çiğli Belediye Başkanlığı koltuğuna minik Ecem oturdu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 23 Nisan geleneğini yerine getirerek başkanlık makamını bir günlüğüne Nuriye-Abdülkerim Toraman İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ecem Uçak’a devretti. Ecem Uçak, 23 Nisan belediye başkanı olarak Çiğli Belediyesi’nin yönetiminden beklentilerini dile getirdi.

Nuriye-Abdülkerim Toraman İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ecem Uçak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğu Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’den devraldı.

Minik başkan Ecem, belediye başkanlığı koltuğunda yaptığı konuşmasında hayallerini anlattı. Geleneği yerine getiren Ecem, "Benim Çiğli’de bazı hayallerim var. Okunmayan kitapların toplanılarak kitap ihtiyacı olan okullara verilmesini böylece öğrencilerin bol bol kitap okumasını istiyorum; ayrıca ilçemizde kütüphanelerin yaygınlaştırılması da bizim için önemli. Çiğlimiz de ağaçlandırma çalışmalarının çok daha yaygın bir şekilde yapılmasını, engelli arkadaşlarımız için mavi kapak fikrinin yaygınlaştırılmasını, Çiğli’deki trafik sorununun çözülmesini, Çiğli’de park ve kültürel tesislerin arttırılmasını, park ve yeşil alanlara hayvan dostlarımız için mama ve su kaplarının konulmasını, sokak hayvanlarımıza veterinerliklerin ücretsiz sağlık ve bakım hizmeti vermesini de talep ediyorum" dedi.

Ayrıca minik Başkan Ecem, okullarında bir toplantı salonlarının olmaması sebebi ile sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek Başkan Utku Gümrükçü’den bu konuda destek istedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ecem’in bu isteği hakkında hemen harekete geçeceklerini dile getirerek, "Bir günlüğüne dahi olsa dünyaya çocuklarımızın gözünden bakmamız çok iyi oldu. Onların karşılıksız sevgi anlayışlarını, yardımseverliklerini, sevgiye ve iyiliğe dair yaşam beklentilerini, idari yönetim birimlerine yansıtmamız dünyayı daha yaşanılabilir bir alan yapmak için atacağımız en önemli adımlardan biri olacaktır. Çevre bilincine sahip, edebi ve kültürel yönleri zengin ve yapılan hizmetleri yakından takip edecek kadar zeki olan bu çocuklarımızın gelecek yıllarda çok önemli işlerin altında imzalarının olacağına yürekten inanıyorum."