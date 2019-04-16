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Çiğköfte diyarı Adıyaman’da çiğköfteler yarıştı

Adıyaman’da bu yıl ikincisini düzenlenen ‘Geleneksel Gastronomi Günü’nde çiğköfteler yarıştı.

16 Nisan 2019 Salı 19:12
Çiğköfte diyarı Adıyaman’da çiğköfteler yarıştı

Adıyaman’da bu yıl ikincisini düzenlenen ‘Geleneksel Gastronomi Günü’nde çiğköfteler yarıştı.


Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tarafından Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ikincisi düzenlenen ‘Geleneksel Gastronomi Günü’nde kent mutfağından 35 yemek sergilendi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Dersliklerde gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.


Gastronomi gününde davetlilerin beğenisine sunulan yemeklerin yanı sıra çiğköfte yarışması düzenlendi. Etsiz çiğköftenin coğrafi işaretini alan Adıyaman’da düzenlenen çiğköfte yarışmasında 11 çiğköfte ustası mücadele etti. Konusunda uzman 4 üyeden oluşan jüri tarafından kullanılan malzeme, görünüm ve sunum, kıvamı ve lezzeti baz alınarak puanlar verildi. Yarışmada Mehmet Yaşar Akbaş birinci, Mustafa Polat ikinci ve Müslüm Bulut üçüncü oldu. Dereceye girenlere Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu altın ile ödüllendirerek, madalya ve sertifika verdi.


Törende konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman’ın gastronomisinin çok önemli olduğunu belirterek, “Ülkemizin bütün bölgeleri, yöreleri güzel ancak Adıyaman’ın gastronomisi bir başka güzel. Bunların içerisinde son dönemde çiğ köfte öne çıkıyor. Bizde burada çiğköfte yarışması düzenledik” dedi.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Adıyaman Üniversitesi’ne yıllardır gelip gidiyorum, hakikaten müthiş bir gelişme var. Hem bilimsel anlamda, hem sosyal anlamda, hem kültürel anlamda müthiş bir gelişme var. Tabi ki bu yıl 2. Gastronomi günleri düzenleniyor. Gittikçe artan bir alan. Bu anlamda hocamı tebrik ediyorum. Bizim bu yöreye ait gastronomi noktasında çok ciddi bir zenginliğimiz var. Bunu sahip çıkmamız lazım” dedi.


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da konuşmasında coğrafi işarete dikkat çekerek, “Gastronomideçok önemli bir gelişme oluyor. Ülkemizde de, iller arasında da yarışma yapılan önemli bir sektör haline geldi. Burada çiğköfte özellikle ön plana çıktı.Sadece mutfakta üretmek yetmiyor. Günümüz dünyasında ürettiğimiz, ön plana çıkarttığımız ürünlerimizin de coğrafi işareti üzerinde duruyor olmamız lazım. Şanlıurfa çiğköfteyi yıllardan beri yaptı ancak biz bunun ticari yönünü geliştirdik ve uluslararası bir sektör haline getirdik. Binlerce insan istihdam ettik ve bunun coğrafi işaretini aldık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:12
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