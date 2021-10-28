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Kadın - Aile Ciğer pişirmenin püf noktaları
Kadın - Aile

Ciğer pişirmenin püf noktaları

En önemli besin maddelerinden olan ve müdavimleri gayet fazla olan ciğerin pişirme teknikleri bir hayli kolay.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:04:00 - 2021-10-28 17:12:50
Ciğer pişirmenin püf noktaları

En önemli besin maddelerinden olan ve müdavimleri gayet fazla olan ciğerin pişirme teknikleri bir hayli kolay. Bu teknikleri güzelce işledikten sonra siz de enfes bir ciğer yemeğini afiyetle yiyebilirsiniz. İşte püf noktalarıyla süslediğimiz ciğer pişirme tekniklerimiz: 

Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan ciğer, demir eksikliğine ve kansızlığa iyi gelen en önemli hayvansal gıdalardandır. Ciğer aynı zamanda lezzeti ile de geleneksel mutfağımızın sakatat yemekleri arasında en çok tercih edilenidir.
Her sakatatta olduğu gibi ciğeri de pişirirken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları var. Tam arzu ettiğimiz gibi, suyunu salmadan, ağızda dağılan yumuşacık bir ciğer nasıl yapılır buna bir göz atalım:

Lezzetli bir ciğer pişirmenin ilk sırrı ciğeri doğru seçmektir. Tarifleriniz için dana veya kuzu ciğeri seçebilirsiniz. Kuzu ciğeri tercih ederseniz kavururken ufalanabileceğini ve kıvamında pişmezse de sert kalabileceğini aklınızda tutun. Bu yüzden ustalaşana kadar dana tercih etmenizi ve en fazla 2 günlük taze ciğerleri satın almanızı öneririz.

Her ne kadar en doğru pişirme tekniklerine uysanız da, eğer sinirlerini ve zarını iyi temizlemezseniz ciğeriniz istediğiniz kıvamda olmayacaktır. İyi temizlenmemiş ciğer çiğnerken rahatsız edici bir his bırakır. Bu nedenle ciğerin zarının ve sinirlerinin iyice temizlemiş olmasına özen gösterin.

Ciğeri pişirmeden önce iyice temizlemek tabii ki çok önemli. Ancak temizlemek için suda bekletmek size daha iyi temizlenmiş hissi veriyor olsa da, ciğerinizin hem lezzetini kaybetmesine hem de piştikten sonra sert kalmasına neden olabilir. Suda bekletmek yerine ciğerleri sudan geçirmeniz yeterlidir.

Ciğeri de diğer tüm et ürünleri gibi pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Marinasyon ile ilgili bilmeniz gereken herşey bir başka blog yazımızda. Ağızda dağılan harika bir kıvam için ciğer marine ederken özellikle süt kullanmanızı tavsiye ederiz. Sütlü bir marine sosunda 1 ya da 2 saat bekletmeniz bu kıvam için yeterli olacaktır.

Arnavut ciğeri gibi ciğer sote tariflerinde pişirilme süresi 20-25 dakikayı kesinlikle aşmamalıdır. Ciğer kavurmada ise pişirme süresi daha da azdır, 12-15 dakika arası yeterli olacaktır. Her iki teknikte de daha yumuşak olması için ciğeri tavaya attıktan sonraki ilk 5 dakika kapağını hiç açmadan pişirmelisiniz.

Ciğer çoğu zaman una bulanarak pişirilir. Un kullanımı kokuyu bir miktar giderir. Ciğeri bulamak için kullandığınız unun içine ekleyeceğiniz bir tutam kişniş kokuyu tamamen yok edecektir.

Ciğer pişirirken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da yağ seçimi ve kullanacağınız miktardır. Afiyet olsun.

 

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