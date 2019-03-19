0553 313 94 23

Çiğdem Karaaslan'dan taziye ziyareti

Karaaslan, bir yaşındaki torununu kaybeden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyaretinde bulundu

19 Mart 2019 Salı 16:39
Çiğdem Karaaslan'dan taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e taziye ziyaretinde bulundu.

Seçim çalışmaları için Samsun'da bulunan Karaaslan, bir yaşındaki torununu dün toprağa veren İkiz’i Sonaj Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen bir yaşındaki Murat Selim Balcı'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Karaaslan, bebeğin annesi Asuman, babası Fatih Balcı ile dedesi Murat İkiz'e taziyelerini iletti.

Yaşanılan her şeyin bir imtihan olduğunu söyleyen Çiğdem Karaaslan, "Bu da büyük bir imtihan. Allah sabırlar versin. Yavrumuza Allah'tan rahmet, sizlere sabırlar diliyorum." dedi.

İkiz ise acılarını paylaşan Karaaslan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Karaaslan'a taziye ziyaretinde, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir, eski Samsun Milletvekili Tülay Bakır ve ile partililer eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:39
  1. Samsun
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  3. Havza
  4. taziye
  5. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    1. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    2. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    3. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    4. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    6. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    7. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    8. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    9. Kayseri'de elektrik akımına kapılan..
    10. "Cumhur İttifakı, büyük Türkiye..
    11. UniworldCup 2019’un fikstür çekimi..
    12. "Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a..
    15. Nevşehir’de asfaltlı yollara konfor..
    16. "Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek..
    17. "İş insanları olarak istihdam..
    18. Kapadokya Havalimanı Şubat ayında 25..
    19. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    20. Erdoğan: "DEAŞ'ından PKK'sına..
    21. Ufka yolculuk 7 sınavı tamamlandı
    22. Motor çalıntı, plaka sahte çıktı
    23. Üniversitelilerden yaşlılara karanfil
    24. Fas Meclis Başkanı'ndan İSİPAB sonuç..
    25. Arnavutluk-Türkiye maçına Alman hakem
    26. Aydın çiftçisi kendisini Ankara’da..
    27. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    28. Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.’si..
    29. İyi Parti adayı Ekinci’den tepki
    30. 7. Ulusal Resim Yarışması'na..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı