Çiğdem Karaaslan kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Çiğdem Karaaslan kimdir?
İstanbul – 1979
1979 yılında İstanbul’da doğdu. Bilkent üniversitesi güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesi kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi'nde tarihi kentlerde kimliksizleşme sorunu üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. 25, 26, 27 ve 28. Yasama dönemlerinde samsun milletvekili seçildi.5, 6 ve 7. Olağan büyük kongreleriyle çevre, şehir ve kültürden sorumlu Genelbaşkan yardımcılığı görevine getirildi.