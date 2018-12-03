Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına kurulan ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü" nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" başvuruları bugün başladı.

Sürdürülebilir kalkınmada büyük önem taşıyan insan gelişimini ve esenliğini desteklemeye yönelik araştırma ödülüne başvurular, 1 Mart 2019'a kadar devam edecek.



Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan bir araştırma ödülü olan "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü"ne, 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşları ve genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci olma kriterlerine uyan adaylar başvurabiliyor. Ödülü almaya hak kazanan araştırma sahibine 25 bin TL para ödülü de verilecek.

UNESCO Kürsüsü nezdinde verilen "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü", öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek. Değerlendirmeler, hem projenin değeri hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak.



Adayların Türkçe ve İngilizce olarak başvuru yapabileceği ödül programında, ayrıntılı bilgi ve başvuru formu https://kockam.ku.edu.tr/tr sitesinden temin edilebilecek.



