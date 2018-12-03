THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'ne başvurular başladı

Koç Üniversitesi'nde kurulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü" nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" için katılımcılar, 1 Mart 2019'a kadar başvuru yapabilecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına kurulan ve "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü" nezdinde oluşturulan Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü" başvuruları bugün başladı.

Sürdürülebilir kalkınmada büyük önem taşıyan insan gelişimini ve esenliğini desteklemeye yönelik araştırma ödülüne başvurular, 1 Mart 2019'a kadar devam edecek.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı sağlayan bir araştırma ödülü olan "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü"ne, 40 yaşını aşmamış Türk vatandaşları ve genç bilim insanları veya genç sosyal bilimci olma kriterlerine uyan adaylar başvurabiliyor. Ödülü almaya hak kazanan araştırma sahibine 25 bin TL para ödülü de verilecek.

UNESCO Kürsüsü nezdinde verilen "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü", öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerindeki benzer projelere verilecek. Değerlendirmeler, hem projenin değeri hem de adayın bilimsel yetkinliği göz önünde bulundurularak yapılacak.

Adayların Türkçe ve İngilizce olarak başvuru yapabileceği ödül programında, ayrıntılı bilgi ve başvuru formu https://kockam.ku.edu.tr/tr sitesinden temin edilebilecek.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
  1. İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tur için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
    1. "Tur için elimizden gelenin en iyisini..
    2. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    3. Şule Çet'in ölümüyle ilgili şüpheliler..
    4. Sigorta Tatbikatçıları Derneği 60...
    5. Kapalıçarşı'da altın
    6. Tavşanın okul duvarına asılarak..
    7. İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi..
    8. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    9. Döviz kurları
    10. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    11. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    12. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    13. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    14. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    15. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    16. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    17. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    18. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    19. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    20. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet