Çığda mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde yola düşen çığ sonucu araçlarıyla birlikte 28 kişi mahsur kaldı. Olayda 12 vatandaş kendi imkanlarıyla çığ bölgesinden gitmeyi başarırken, mahsur kalan 18 vatandaşı kurtarmak için Van Büyükşehir Belediyesi Kurubaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma seferber oldu. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 18 vatandaşı bölgeden kurtardı.

Kurtarılan vatandaşların soğutan etkilendiği ve ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, 3 aracın hasar gördüğü bildirildi. Öte yandan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle bölgede yol açma çalışmasını sürdürüyor.