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Çığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol 6 saat sonra açıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:34
Çığ nedeniyle kapanan yol 6 saat sonra açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yol 6 saat sonra açıldı.

 

Alınan bilgiye göre, bugün akşam üzeri Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan yolda 2’si küçük 3 ayrı çığ meydana geldi. Kaynarpınar köyü mevkilerinde meydana gelen çığlardan biri yolu tamamen kapattı. Diğer 2 çığ ise yolu kısmen etkiledi. Yolda araçlarıyla kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye iş makinesi gönderildi. 6 saat kapalı kalan yol iş makinesinin bölgeye ulaşmasından 3 saat sonra yapılan çalışma ile açıldı.

 

Öte yandan aynı yolda son 3 günde küçüklü büyüklü 8 ayrı çığ olayının meydana geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:34
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