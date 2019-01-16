Çığ nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı. Kentte olumsuz hava koşulları 13 Ocak'tan bu yana etkisini sürdürüyor. Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunun 47. kilometresinde dün gece düşen çığ nedeniyle kapanan yol, Karayolları 86. Tunceli Şube ekiplerini yoğun çalışması sonucu açıldı. Yolun ulaşıma açılmasıyla Mutu mevkisinde bekletilen 25 aracın geçişi Karayolları ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Bu arada bölgede kar temizleme ve kontrol çalışması aralıksız devam ederken, 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde tipi nedeniyle kara yolunun araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

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