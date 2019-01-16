0553 313 94 23

Çığ nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:52
Çığ nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte olumsuz hava koşulları 13 Ocak'tan bu yana etkisini sürdürüyor.

Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunun 47. kilometresinde dün gece düşen çığ nedeniyle kapanan yol, Karayolları 86. Tunceli Şube ekiplerini yoğun çalışması sonucu açıldı.

Yolun ulaşıma açılmasıyla Mutu mevkisinde bekletilen 25 aracın geçişi Karayolları ekiplerinin kontrolünde sağlandı.

Bu arada bölgede kar temizleme ve kontrol çalışması aralıksız devam ederken, 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde tipi nedeniyle kara yolunun araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:52
  1. çığ düşmesi
  2. Erzincan
  3. mahsur kalma
  4. Pülümür
  5. tipi
  6. Tunceli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlıova'da eğitime kar engeli
    1. Karlıova'da eğitime kar engeli
    2. Altay Kulübü 105 yaşında
    3. İşte kenevirin bıraktığı kâr
    4. Voleybolda Avrupa Şampiyonası grupları..
    5. Muslera'dan Ozan Kabak'a veda mesajı
    6. Başkentli vatandaşlar Yeni Akit'e..
    7. Voleybol: Toplu sonuç
    8. Genelkurmay çatı davası
    9. Maçın ardından
    10. Fenerbahçe'ye kalecilerinden kötü haber
    11. Siteler'deki yangın
    12. Çığ nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan..
    13. "Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası'nı..
    14. Mahalle sakinleri sokağı kayak pistine..
    15. Şehit Aybüke öğretmen davasında karar..
    16. Dünyanın en büyüğü olacak! Dev..
    17. Maçın ardından
    18. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    19. Sevilla'dan savunmaya takviye
    20. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?