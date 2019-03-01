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Çiğ Köfteci Ali Usta'nın mesleği bıraktığı iddia edildi

Müşterilere olan tavırları, üslubuyla ünlenen ve son dönemin sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden olan Çiğ Köfteci Ali Usta'nın Eminönü'ndeki yerine gidenler Ali Usta'nın kardeşiyle karşılaştı. Çiğ Köfteci Ali Usta'nın mesleği bırakarak memleketi Hatay'a döndüğü iddia edildi.

01 Mart 2019 Cuma 11:12
Çiğ Köfteci Ali Usta'nın mesleği bıraktığı iddia edildi

İstanbul Eminönü'nde çiğ köftecilik yapan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Çiğ Köfteci Ali Usta hakkında mesleği bıraktığı ve memleketi Hatay'a geri döndüğü söyleniyor.

Sıradan bir çiğ köftecinin aksine dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluşan bu işletmenin sahibi Ali Usta, müşterilere olan sert tavrı ve şiddet olaylarıyla gündeme gelmişti. Son olarak dükkanının önünde gitar çalan 2 gence saldırdığı anın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası eleştiri yağmuruna tutulan Ali Usta, iddiaya göre küserek doğduğu şehir Hatay'a geri döndü.

Ali Usta'nın yerine kardeşinin baktığı ve çiğ köfte satışını devam ettirdiği görüldü.

Harbiyiyorum isimli yemek sitesi yaptığı Instagram paylaşımla Ali Usta'nın mesleği bıraktığını iddia etti.

Ne olmuştu?

Ali Usta'nın minik müşterisine çiğ köfte hazırlarken "limon sever misin çocuk adam" sözleri son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan. Oraya gelenlerin derdiyse çiğ köfte yemekten çok Ali Usta'yı öfkelendirip ondaki agresifliği ortaya çıkarmak. Zira müşteriler azarlanmaktan çok hoşlanıyor. Kendilerini trol olarak adlandıran birtakım kişilerin onu çekip sosyal medyada paylaşarak şöhretinden istifade etmek istemesi, dar sokaktaki tezgahının önünde gergin anlara sahne oluyor.

Gitar çalıp şarkı söyleyen çocuğun üzerine yürüyen ve sert bir şekilde tokat atan Ali Usta'nın sosyal medyaya düşen videosu, Çiğ Köfteci Ali Usta hakkında anlatılanları özetler gibi. Videoda lise çağlarında 2 genç, uzunca kalabalığa çiğ köfte hazırlama telaşı içinde olan Ali Usta'yı kızdırmak için gitarla şarkı söylüyor. Ali Usta'nın geldiğini gören bir genç hemen olay yerinden uzaklaşıyor. Tepesi çabukatan Ali Usta kaçmayan gence bir tokat atıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:12
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Çiğ Köfteci Ali Usta
  4. Eminönü
  5. Çiğ Köfteci Ali Usta nerede

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