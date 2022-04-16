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Yemek Tarifleri Çiğ köfte tarifi: Blendırla 10 dakikada yapabilirsiniz! Evde kolay ve pratik çiğ köfte yapımı
Yemek Tarifleri

Çiğ köfte tarifi: Blendırla 10 dakikada yapabilirsiniz! Evde kolay ve pratik çiğ köfte yapımı

Kıvamı nefis ve tam ölçülü oldukça da pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 09:45:00 - 2022-04-16 09:48:00
Çiğ köfte tarifi: Blendırla 10 dakikada yapabilirsiniz! Evde kolay ve pratik çiğ köfte yapımı

Çiğ köfte tarifi

Çiğ köfte( Blendırla 10 dakika da) tarifi için malzemeler

  • 2 su bardağı köftelik bulgur
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1, 5 yemek kaşığı biber salçası
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay bardağı isot
  • 3 tatlı kaşığı pul biber
  • Yarım çay bardağı nar ekşisi
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 rendelenmiş soğan
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • 1 çay bardağı ceviz(isteğe bağlı)

Çiğ köfte( blendırla 10 dakika da) tarifi nasıl yapılır?

İlk önce iki su bardağı bulguru iki su bardağı sıcak su ile ıslatıyoruz. Üzerini kapatıp 15 dakika kadar bulgurun şişmesini bekliyoruz. Bulgur şiştikten sonra üzerine bir soğanı rendeleyip suyunu sıkıyoruz. Soğanı ve geriye kalan bütün malzemeleri de ekleyip biraz yoğuruyoruz. Daha sonra blendırla yaklaşık 7-8 dakika ezmeye başlıyoruz. (blendırı ara ara dinlendirmeyi unutmayın) İyice ezilip kıvam alınca da elimizle sıkarak şekil veriyoruz. Eğer vaktiniz varsa üzeri kapalı bir şekilde buzdolabında bir saat kadar dinlendirirseniz çok daha iyi kıvam alacak ve şekillenecektir.

Afiyet olsun.

 

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