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Çiğ köfte paketlerine gizlenmiş mermi ve fişek ele geçirildi

08 Ocak 2019 Salı 23:39
Çiğ köfte paketlerine gizlenmiş mermi ve fişek ele geçirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi otogarında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bomba arama köpeği "Badem" ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 23:39
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