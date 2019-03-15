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Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2 ton çiğ köfte ikram edildi

Yöresel lezzetlerin yaşatılması ve halkla buluşturulmasını sağlayan Zeytinburnu Geleneksel 6’ıncı Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni, Çiğ Köfte Şöleni ile başladı.

15 Mart 2019 Cuma 17:43
Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2 ton çiğ köfte ikram edildi

Yöresel lezzetlerin yaşatılması ve halkla buluşturulmasını sağlayan Zeytinburnu Geleneksel 6’ıncı Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni, Çiğ Köfte Şöleni ile başladı. Binlerce vatandaşın uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde vatandaşlar ikram edilen acılı çiğ köfteyi afiyetle yedi.


Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen Zeytinburnu Geleneksel 6’ıncı Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni başladı. Yöresel lezzetlerin halkla buluştuğu 15 Temmuz Meydanı’ndaki şölene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çiğ Köfte Şöleni ile başlayan festivalde yaklaşık 20 bin kişi için özenle hazırlanan 2 ton çiğ köfte, ayranlarla birlikte vatandaşlara ikram edildi. Acılı çiğ köfteyi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ayranla birlikte ikram edilen köfteleri afiyetle yedi. Ustaların, yöresel kıyafet ve müzik eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu şölen renkli görüntülere sahne oldu. 6 gün sürecek Festival kapsamında hazırlanan Çiğ köfte, Rumeli böreği, Türkmen pilavı ve hamsi dağıtımı her gün başka lezzetle ikram edilecek.Festivale katılan Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy dakuyrukta bekleyen vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulundu. Ardından meydanda yayın yapan ulusal Radyo D’de Sarı şeker Sema ile söyleşiye katıldı.



"Zeytinburnu Belediyesinden20 bin kişiye çiğ köfte ikramı”


Festivalin ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisinden çok memnun olduklarını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nda geleneği olan festivaller bugün bunun 6’ını yapıyoruz. Bu tür festivalleri elbette sürdüreceğiz. Bazı etkinlikleri yeniden ele alacağız. Edindiğimiz tecrübe ile bazılarına bakacağız. Buradaki geleneğin zaten 15 senedir ben buradayken büyük bir kısmını biz başlatmıştık. Bu tür etkinliklerden sorumluyduk. Hepsinde ayrı ayrı emeğim var. Burası neredeyse Zeytinburnu’nun tam ortasına denk geliyor. Bu meydan 15 Temmuz günleri boyunca her akşam tıklım tıklım doldu.Burası bizim hep sevindiğimiz ve eğlendiğimiz ama Allah göstermesin belki de acılarımızı paylaştığımız bir yer. Bugün burada Zeytinburnu Belediyesi 20 bin kişiye çiğ köfte ikram ediyor. Devam edecek bu festival. Yarın da Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayacağız. Bu meydan da saat 16:00’da hemşehrileriyle bulaşacak. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.



"Festivali çok güzel buldum"


Geleneksel yiyeceklerin unutulmaması adına festivali çok güzel bulduğunu belirten Zeytinburnu sakinlerinden Mehmet Şimşek ise "Geçen sene gelememiştim bu sene geldim. Festivali çok güzel buldum ” ifadelerini kullandı.



“Radyo maketinden canlı yayın”


20 Mart’a kadar devam edecek festivalde, TGRT FM Ataullah Arvas, KRAL FM, Dünya dönerken, Kanal Urfa, Show Radyo Yonca’nın mikrofonu, Radyo Ekin Göksel Sağlam, Seymen 1070 Melih Gürpınar, Radyo D Sarı Şeker Sema, Starartı FM Bilo Show, Tek Rumeli TV, İstanbul’un Sesi Ali Baba, Radyo Spor Eyüp Yıldız, Slow Türk Tuğçe Açıkgöz, Radyo 34 Tuğrul Altınkara Tuğrul’un Expresi, Medya FM Serkan Lama, Mavi Karadeniz, Radyo K, Damla FM Yabancı Barbi kız ve Karadeniz FM gibi birçok radyo kanalı meydanda kurulacak olan radyo maketinden festival alanından canlı yayın yapacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:43
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