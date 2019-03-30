Çığ düşmesi sonucu mahsur kalanların yardımına Mehmetçik yetişti Milli Savunma Bakanlığı:- "Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı kara yolunda 29 Mart akşamı iki ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir"- Bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 kişi, hudut birliklerinde misafir ediliyor. Hakkari-Şırnak kara yolunun 80. kilometresinde iki ayrı noktaya çığ düştü. Bölgede araçlarında mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti. Serbest Jandarma Karakolunda misafir edilen kişilere ikramlarda bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı kara yolunda 29 Mart akşamı iki ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir." Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için 6 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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