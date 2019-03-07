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Çığ düşmesi sonucu kapanan yol 24 saatte açıldı

Bitlis İl özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığ düşen köy yolunu 24 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı.

07 Mart 2019 Perşembe 19:56
Çığ düşmesi sonucu kapanan yol 24 saatte açıldı

Bitlis İl özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığ düşen köy yolunu 24 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı.



Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Beyazsu bölgesindeki Yuvalıdam köy yoluna kar yağışı sebebiyle çığ düştü.


İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 24 saatlik çalışması sonucu köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.


Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yağan yoğun kar nedeniyle çığ düşmesi sonucu kapan köy yolu, yoğun bir çalışmanın ardında açıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:56
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